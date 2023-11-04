Лионель МЕССИ: «Возвращение в Барселону – это невозможно»

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси поделился мыслями по поводу возможного возвращения в «Барселону».

«Я мог вернуться в «Барселону», но этого не случилось. Таким же для меня был уход в 2021-м году. Я думал о возвращении в «Барселону», моей жизни там, завершении карьеры там, как мне всегда хотелось, но... это невозможно», – сказал Месси.

Напомним, что в голосовании за Золотой мяч 2023 Лионель Месси опередил Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне из английского «Манчестер Сити», а также бывшего партнера по французскому «ПСЖ» Килиана Мбаппе.