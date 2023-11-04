Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель МЕССИ: «Возвращение в Барселону – это невозможно»
Испания
04 ноября 2023, 09:47 |
184
0

Лионель МЕССИ: «Возвращение в Барселону – это невозможно»

Аргентинский форвард – о возвращении в «Барселону»

04 ноября 2023, 09:47 |
184
0
Лионель МЕССИ: «Возвращение в Барселону – это невозможно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси поделился мыслями по поводу возможного возвращения в «Барселону».

«Я мог вернуться в «Барселону», но этого не случилось. Таким же для меня был уход в 2021-м году. Я думал о возвращении в «Барселону», моей жизни там, завершении карьеры там, как мне всегда хотелось, но... это невозможно», – сказал Месси.

Напомним, что в голосовании за Золотой мяч 2023 Лионель Месси опередил Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне из английского «Манчестер Сити», а также бывшего партнера по французскому «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По теме:
Лионель МЕССИ: «ЧМ-2026 – кажется, что это будет тяжело»
Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Осасуна – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лионель Месси Интер Майами Барселона Ла Лига Major League Soccer (MLS)
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико проиграл Лас-Пальмасу и упустил шанс догнать Реал с Жироной
Футбол | 04 ноября 2023, 00:59 0
Атлетико проиграл Лас-Пальмасу и упустил шанс догнать Реал с Жироной
Атлетико проиграл Лас-Пальмасу и упустил шанс догнать Реал с Жироной

У хозяев поля отличились Кириан Родригес и Бенито Рамирес

Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Футбол | 03 ноября 2023, 10:16 4
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»

Известный тренер – о ситуации с Артемом Милевским

Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Бокс | 03.11.2023, 17:59
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
Футбол | 03.11.2023, 13:07
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
Александр КАРАВАЕВ: «Про отставку Луческу сказал нам после матча»
Футбол | 04.11.2023, 01:40
Александр КАРАВАЕВ: «Про отставку Луческу сказал нам после матча»
Александр КАРАВАЕВ: «Про отставку Луческу сказал нам после матча»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 14:25 27
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 44
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
03.11.2023, 09:05 5
Теннис
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 14
Футбол
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
02.11.2023, 15:38 5
Футбол
Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
03.11.2023, 07:10
Теннис
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 4
Футбол
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
03.11.2023, 05:25 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем