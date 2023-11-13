Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Поражение было особенным. Я была не готова к матчу»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская на турнире Билли Джин Кинг сперва уступила Аранче Рус, однако затем в сложном поединке одолела Сюзан Ламенс и завоевала для Украины победное очко.

«Я очень рада, что я играю на этом турнире, я люблю играть в команде и мне нравится то, что здесь немножко другая энергетика. Конечно же, очень хотелось победить, потому что я в первую очередь играю не за себя, я играю также за свою страну. Я играю для людей, которые нас поддерживают, грубо говоря, играю для всех. И этот проигрыш он был, можно сказать, особенный. Было обидно. Но я понимаю, почему я проиграла, я просто была недостаточно готова».



«Когда играешь в Кубке Билли Джин Кинг, то в первую очередь, конечно же, добавляется немного волнения, потому что ответственность не только за саму себя, а также за всю команду и за твою страну. Это самое главное. И сейчас, так как идет война, тем более это немножко такой дабл трабл – тебе хочется еще больше проявить себя, хочется еще больше и круче сделать результат», – сказала Ястремская.