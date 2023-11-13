ЛОГИНОВ: «Александрия показывала хороший футбол, но не хватало реализации»

Защитник «Александрии» Сергей Логинов после победы в 14-м туре УПЛ над «Вересом» (1:0) в комментарии Sport.ua высказался о прерванной серии команды без побед, которая насчитывала 11 поединков.

«Думаю, что для победы в прошлых матчах нам не хватало забитого гола. Считаю, что в последних играх мы показывали достаточно хороший футбол. Только нам не хватало реализации. Это была одна из главных проблем того, что так долго затянулась неудачная серия.

«Верес» удалось обыграть за счет характера и большого желания победить.

Скажется ли перерыв в УПЛ? Думаю, нет. У нас будет больше времени подготовится к игре с «Оболонью».

В текущем сезоне 24-летний Логинов в составе «Александрии» провел 12 матчей во всех турнирах.

На данный момент команда Руслана Ротаня занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков.

Ранее стало известно, что в паузе чемпионата «Александрия» проведет контрольный матч против ЛНЗ.