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  4. ЛОГИНОВ: «Александрия показывала хороший футбол, но не хватало реализации»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 16:04 |
118
0

ЛОГИНОВ: «Александрия показывала хороший футбол, но не хватало реализации»

Игрок назвал причины неудачной серии команды Руслана Ротаня

13 ноября 2023, 16:04 |
118
0
ЛОГИНОВ: «Александрия показывала хороший футбол, но не хватало реализации»
ФК Александрия. Сергей Логинов

Защитник «Александрии» Сергей Логинов после победы в 14-м туре УПЛ над «Вересом» (1:0) в комментарии Sport.ua высказался о прерванной серии команды без побед, которая насчитывала 11 поединков.

«Думаю, что для победы в прошлых матчах нам не хватало забитого гола. Считаю, что в последних играх мы показывали достаточно хороший футбол. Только нам не хватало реализации. Это была одна из главных проблем того, что так долго затянулась неудачная серия.

«Верес» удалось обыграть за счет характера и большого желания победить.

Скажется ли перерыв в УПЛ? Думаю, нет. У нас будет больше времени подготовится к игре с «Оболонью».

В текущем сезоне 24-летний Логинов в составе «Александрии» провел 12 матчей во всех турнирах.

На данный момент команда Руслана Ротаня занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков.

Ранее стало известно, что в паузе чемпионата «Александрия» проведет контрольный матч против ЛНЗ.

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Сергей Логинов Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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