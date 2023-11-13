ЛНЗ проведет спарринг с Александрией

После победы в 14 туре чемпионата УПЛ над «Зарей» (2:1) футболистам ЛН» были предоставлены три выходных, а затем подопечные Олега Дулуба начнут подготовку к очередному календарному поединку — с «Ворсклой», который запланирован на 25 ноября.

Как стало известно Sport.ua, ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ, вызванную участием национальной сборной Украины в поединках на международной арене, черкащане заполнят контрольным матчем с «Александрией», который состоится 18 ноября.

Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы к матчу с полтавчанами вернулся в строй Иван Калюжный, в поединке 13 тура с «Колосом» повредивший голеностоп.

Пока что ЛНЗ занимает в чемпионате УПЛ десятое место, набрав 16 очков.