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Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 12:34 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:35
107
0

ЛНЗ проведет спарринг с Александрией

Команда Дулуба отдохнет три дня

13 ноября 2023, 12:34 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:35
107
0
ЛНЗ проведет спарринг с Александрией
ФК ЛНЗ

После победы в 14 туре чемпионата УПЛ над «Зарей» (2:1) футболистам ЛН» были предоставлены три выходных, а затем подопечные Олега Дулуба начнут подготовку к очередному календарному поединку — с «Ворсклой», который запланирован на 25 ноября.

Как стало известно Sport.ua, ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ, вызванную участием национальной сборной Украины в поединках на международной арене, черкащане заполнят контрольным матчем с «Александрией», который состоится 18 ноября.

Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы к матчу с полтавчанами вернулся в строй Иван Калюжный, в поединке 13 тура с «Колосом» повредивший голеностоп.

Пока что ЛНЗ занимает в чемпионате УПЛ десятое место, набрав 16 очков.

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Источник Sport.ua
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