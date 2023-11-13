Рух снова проведет спарринг с Шахтером
Львовская команда отдохнет три дня
Как и во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ футболисты «Руха» снова сыграют контрольный матч с донецким «Шахтером». Он запланирован на 20 ноября.
Как стало известно Sport.ua, в этом спарринге львовянам не смогут помочь вызванные в молодежную сборную Украины Виталий Роман, Илья Квасница и Роман Дидык, а также травмированный Денис Теслюк. А вот лидер нападения Юрий Климчук возможно успеет восстановиться после повреждения до противостояния с «горняками».
По информации нашего источника, после победы в 14-м туре над «Черноморцем» – 3:2, футболисты «Руха» будут отдыхать три дня.
Пока что в активе львовян 24 очка и они занимают в чемпионате УПЛ пятое место.
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