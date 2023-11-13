Президент Баварии: «Хотим, чтобы Дэвис остался. Надеюсь, он хочет того же»

Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал интерес испанского «Реала» к канадскому защитнику Альфонсо Дэвису.

«У него контракт до 2025 года и для нас он стал одним из лучших защитников мира. Потому мы, конечно, хотим, чтобы он остался. Надеюсь, что он хочет того же», – сказал Хайнер.

В нынешнем сезоне в составе «Баварии» Альфонсо Дэвис сыграл 16 матчей, в которых сделал три результативные передачи.