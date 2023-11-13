Германия13 ноября 2023, 13:21 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:41
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Президент Баварии: «Хотим, чтобы Дэвис остался. Надеюсь, он хочет того же»
Херберт Хайнер – об интересе «Реала» к Альфонсо Дэвису
13 ноября 2023, 13:21 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:41
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Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал интерес испанского «Реала» к канадскому защитнику Альфонсо Дэвису.
«У него контракт до 2025 года и для нас он стал одним из лучших защитников мира. Потому мы, конечно, хотим, чтобы он остался. Надеюсь, что он хочет того же», – сказал Хайнер.
В нынешнем сезоне в составе «Баварии» Альфонсо Дэвис сыграл 16 матчей, в которых сделал три результативные передачи.
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