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Германия
13 ноября 2023, 13:21 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:41
117
0

Президент Баварии: «Хотим, чтобы Дэвис остался. Надеюсь, он хочет того же»

Херберт Хайнер – об интересе «Реала» к Альфонсо Дэвису

13 ноября 2023, 13:21 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:41
117
0
Президент Баварии: «Хотим, чтобы Дэвис остался. Надеюсь, он хочет того же»
Twitter (Максимилиан Кох). Херберт Хайнер

Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал интерес испанского «Реала» к канадскому защитнику Альфонсо Дэвису.

«У него контракт до 2025 года и для нас он стал одним из лучших защитников мира. Потому мы, конечно, хотим, чтобы он остался. Надеюсь, что он хочет того же», – сказал Хайнер.

В нынешнем сезоне в составе «Баварии» Альфонсо Дэвис сыграл 16 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария Альфонсо Дэвис Герберт Хайнер
Источник Twitter
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