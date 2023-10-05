Бавария может потерять Альфонсо Дэвиса

Канадский левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис скоро получит предложение подписания нового контракта от клуба, но все равно может покинуть команду. Об этом сообщает издание 90min.

Действующее соглашение игрока действует до конца сезона 2024/25, то есть мюнхенцам надо срочно решать вопрос с контрактом 22-летнего защитника. Недавно его агент подтвердил интерес к клиенту со стороны «Реала»:

«Я не могу много рассказывать о переговорах. В начале лета мы общались с руководством «Баварии» насчет нового соглашения, но затем все остановилось. Я уверен, что многие клубы захотят подписать Альфонсо. Это может быть «Реал» или клубы из АПЛ».

Источник отмечает, что в Англии игроком интересуются только две команды: «Манчестер Сити» и «Челси».