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Германия
05 октября 2023, 17:18 | Обновлено 05 октября 2023, 17:49
478
0

Бавария может потерять Альфонсо Дэвиса

Агент игрока прямо заявляет об интересе со стороны других команд

05 октября 2023, 17:18 | Обновлено 05 октября 2023, 17:49
478
0
Бавария может потерять Альфонсо Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Канадский левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис скоро получит предложение подписания нового контракта от клуба, но все равно может покинуть команду. Об этом сообщает издание 90min.

Действующее соглашение игрока действует до конца сезона 2024/25, то есть мюнхенцам надо срочно решать вопрос с контрактом 22-летнего защитника. Недавно его агент подтвердил интерес к клиенту со стороны «Реала»:

«Я не могу много рассказывать о переговорах. В начале лета мы общались с руководством «Баварии» насчет нового соглашения, но затем все остановилось. Я уверен, что многие клубы захотят подписать Альфонсо. Это может быть «Реал» или клубы из АПЛ».

Источник отмечает, что в Англии игроком интересуются только две команды: «Манчестер Сити» и «Челси».

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Альфонсо Дэвис Бавария Реал Мадрид Челси Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги продление контракта
Источник 90min
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