Михаил МУДРИК: «Великолепное выступление команды»

22-летний вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал матч 12-го тура Английской премьер-лиги, в котором «синие» сыграли результативную ничью с «Манчестер Сити» (2:2).

«Великолепное выступление команды», – написал Мудрик в своем инстаграме.

Мудрик начал игру против «горожан» на скамье для запасных и появился на поле на 64-й минуте. Результативные действия в этом матче украинец на свой счет не записал.

После 12-ти сыгранных туров АПЛ «Челси» занимает десятую строчку турнирной таблицы с 16 очками.