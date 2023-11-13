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  4. Михаил МУДРИК: «Великолепное выступление команды»
Аргентина
13 ноября 2023, 11:14 |
1300
3

Михаил МУДРИК: «Великолепное выступление команды»

Украинец прокомментировал вчерашний матч с «Ман Сити»

13 ноября 2023, 11:14 |
1300
3
Михаил МУДРИК: «Великолепное выступление команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

22-летний вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал матч 12-го тура Английской премьер-лиги, в котором «синие» сыграли результативную ничью с «Манчестер Сити» (2:2).

«Великолепное выступление команды», – написал Мудрик в своем инстаграме.

Мудрик начал игру против «горожан» на скамье для запасных и появился на поле на 64-й минуте. Результативные действия в этом матче украинец на свой счет не записал.

После 12-ти сыгранных туров АПЛ «Челси» занимает десятую строчку турнирной таблицы с 16 очками.

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Сити
Источник Instagram
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Комментарии 3
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Maximus
Прекрасное выступление команды, Миша, но не твоё к сожалению. Брака очень много, Уокер его просто съел. А вообще, наметилась у Миши тенденция к роли стабильного запасного. Палмер и Стерлинг на данный момент выглядят сильнее на порядок. 
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+4
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Cruyff
Молодий пацанчик Палмер просто страйкер в порівнянні з Мудриком і недавньою зіркою Членів, Феліксом
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0
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