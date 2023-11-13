Михаил МУДРИК: «Великолепное выступление команды»
Украинец прокомментировал вчерашний матч с «Ман Сити»
22-летний вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал матч 12-го тура Английской премьер-лиги, в котором «синие» сыграли результативную ничью с «Манчестер Сити» (2:2).
«Великолепное выступление команды», – написал Мудрик в своем инстаграме.
Мудрик начал игру против «горожан» на скамье для запасных и появился на поле на 64-й минуте. Результативные действия в этом матче украинец на свой счет не записал.
После 12-ти сыгранных туров АПЛ «Челси» занимает десятую строчку турнирной таблицы с 16 очками.
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