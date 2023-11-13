ЗВЕРОВ: «Игрокам за границей предлагают услуги всем известного агента»

Главный редактор проекта ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов поделился мнением по поводу невызова в сборную Украины U-19 полузащитника немецкой «Боруссии» Дортмунд Даниила Кревсуна.

«Звонят молодым пацанам, ребятам, которые за границей, 16-17 лет, звонят по телефону их родителям и предлагают услуги всем известного агента. Если человек отказывается, то намекают, что попасть в юношескую сборную будет очень сложно. Поэтому, может, каких-то футболистов никто и не видит, каких-то футболистов – никто и не знает.

В общей сложности более 2 000 украинских игроков сейчас находятся за границей. Это те, кто не вернулся после начала полномасштабного вторжения, или выехавших дети», — сказал Зверов.