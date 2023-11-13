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  4. Великолепная защита и удивительный гол. Зинченко – в команде недели АПЛ
Англия
13 ноября 2023, 10:31 |
548
0

Великолепная защита и удивительный гол. Зинченко – в команде недели АПЛ

Портал WhoScored включил украинца в 11-ку лучших по итогам 12-го тура

13 ноября 2023, 10:31 |
548
0
Великолепная защита и удивительный гол. Зинченко – в команде недели АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В минувшие выходные (11-12 ноября) завершился 12-й тур Английской премьер-лиги.

Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко попал в символическую сборную недели АПЛ по версии статистического портала WhoScored. Украинец вышел в стартовом составе лондонского клуба на субботний матч против «Бернли» и отметился роскошным голом. Его выступление оценили в 8,8 балла.

Наивысшую оценку в символической сборной 12-го тура Английской премьер-лиги имеет партнер Ильи Забарного по «Борнмуту» Доминик Соланке, дубль которого помог «вишням» победить «Ньюкасл».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Бернли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored
Источник Sport.ua
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