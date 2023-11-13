Рейтинг WTA. Новые рекорды Стародубцевой и Олейниковой

На прошлой неделе женщины играли матчи Кубка Билли Джин Кинг, поэтому изменения в рейтинге незначительные.

К примеру, американка Эмма Наварро выиграла 100-тысячник ITF в Чарльстоне и поднялась на 33 позицию в мировом рейтинге, обновив личный рекорд. Это самое высокорейтинговое изменения в новой редакции.

В топ-30 все стабильно.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинки были заняты игрой за сборную, но Даяна Ястремская все равно поднялась на одну строчку. Продолжают отниматься очки у Катерины Байндл за хорошую концовку прошлого сезона, теперь она выпала из первой сотни. Юлия Стародубцева и Александра Олейникова в очередной раз обновили рекорды.

Украинки в рейтинге WTA

Стародубцева обновила рекорд и парном рейтинге, остальные украинки в топ-300 таким прогрессом похвастаться не могут. Но есть сдвиги в лучшую сторону намного ниже, где это сделать заметно легче. Здорово добавили Анастасия Соболева (+47), Дарья Есипчук (+32), Дарья Лопатецкая (+55), и Александра Олейникова (+164).

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA