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  4. Рейтинг WTA. Новые рекорды Стародубцевой и Олейниковой
WTA
13 ноября 2023, 08:53 |
427
0

Рейтинг WTA. Новые рекорды Стародубцевой и Олейниковой

Эмма Наварро близка к попаданию в топ-30

13 ноября 2023, 08:53 |
427
0
Рейтинг WTA. Новые рекорды Стародубцевой и Олейниковой
ITF. Юлия Стародубцева

На прошлой неделе женщины играли матчи Кубка Билли Джин Кинг, поэтому изменения в рейтинге незначительные.

К примеру, американка Эмма Наварро выиграла 100-тысячник ITF в Чарльстоне и поднялась на 33 позицию в мировом рейтинге, обновив личный рекорд. Это самое высокорейтинговое изменения в новой редакции.

В топ-30 все стабильно.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинки были заняты игрой за сборную, но Даяна Ястремская все равно поднялась на одну строчку. Продолжают отниматься очки у Катерины Байндл за хорошую концовку прошлого сезона, теперь она выпала из первой сотни. Юлия Стародубцева и Александра Олейникова в очередной раз обновили рекорды.

Украинки в рейтинге WTA

Стародубцева обновила рекорд и парном рейтинге, остальные украинки в топ-300 таким прогрессом похвастаться не могут. Но есть сдвиги в лучшую сторону намного ниже, где это сделать заметно легче. Здорово добавили Анастасия Соболева (+47), Дарья Есипчук (+32), Дарья Лопатецкая (+55), и Александра Олейникова (+164).

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Эмма Наварро
Источник Sport.ua
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