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Англия
13 ноября 2023, 08:05 | Обновлено 13 ноября 2023, 08:08
838
0

ВИДЕО. Игрок Челси попытался подслушать тактику Сити перед стандартом

Коул Палмер был раскрыт

13 ноября 2023, 08:05 | Обновлено 13 ноября 2023, 08:08
838
0
ВИДЕО. Игрок Челси попытался подслушать тактику Сити перед стандартом
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Нападающий «Челси» Коул Палмер принял участие в забавном моменте в матче против «Манчестер Сити» (4:4), в котором реализованный им пенальти позволил лондонцам избежать поражения.

Во время того, как игроки «Сити» готовились пробивать штрафной удар, Палмер попытался внедриться в их ряды и подслушать тактику. Очень быстро его вычислил Эрлинг Холанд, после чего оттолкнул.

Отметим, что Коул Палмер – воспитанник «Манчестер Сити» и перешел в «Челси» в этом сезоне за 47 миллионов евро.

В текущем сезоне у Палмера 4 гола и 2 ассиста в 10 матчах АПЛ.

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Источник Sport.ua
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