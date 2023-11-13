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  4. Руне первому после Федерера удалось разгромить Джоковича на тай-брейке
ATP
13 ноября 2023, 07:30 |
767
0

Руне первому после Федерера удалось разгромить Джоковича на тай-брейке

Но это не помогло выиграть матч

13 ноября 2023, 07:30 |
767
0
Руне первому после Федерера удалось разгромить Джоковича на тай-брейке
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Первая ракетка мира Новак Джокович успешно стартовал на Итоговом турнире АТР 2023 в Турине, в трех сетах обыграл Хольгера Руне из Дании (7:6, 6:7, 6:3).

Датский теннисист сумел выиграть второй сет, разгромил серба на тай-брейке со счетом 7:1.

Любопытно, что Джоковича в тринадцатом гейме так больно не били уже 8 лет. Последний раз подобное удавалось Роджеру Федереру в Цинциннати в 2015 году. Тогда швейцарец выиграл со счетом 7:6(1), 6:3, уверенно забрав тай-брейк первой партии.

В целом, в текущем сезоне Джокович выиграл 23 тай-брейка, проиграв всего 6.

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Источник Twitter
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