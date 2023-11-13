ВИДЕО. Первая победа Лиона, Ланс дожал Марсель на 90-й минуте

Быстрое удаление в составе «Ренна» помогло «Лиону». Во втором тайме гол О`Брайена принес «Олимпику» первую с 27 мая победу в рамках Лиги 1, то есть с прошлого сезона. Но «Лион» по-прежнему идет последним.

Другой «Олимпик», марсельский, проиграл «Лансу», пропустив единственный гол на 90-й минуте от Градита. «Ланс» после неудачного старта уже поднялся на шестое место с 16 очками. «Марсель» с 13 пунктами на 10-м месте.

«Лилль» не удержал победу над «Тулузой», но даже поднялся на четвертое место. Также «Клермон» минимально выиграл дома у «Лорьяна», а «Мец» в результативном матче справился дома с «Нантом».

Лига 1

12-й тур

«Клермон» – «Лорьян» – 1:0

Гол: Николсон, 69 (1:0).

«Лилль» – «Тулуза» – 1:1

Голы: Йоро, 30 (1:0), Даллинга, 65 (1:1).

«Мец» – «Нант» – 3:1

Голы: ван ден Керкхоф, 3 (1:0), Саймон, 12 (1:1), Элисор, 28 (2:1), Асоро, 85 (3:1).

«Ренн» – «Лион» – 0:1

Гол: О`Брайен, 67 (0:1).

Удаление: Дуа, 5 («Ренн»).

«Ланс» – «Марсель» – 1:0

Гол: Градит, 90 (1:0).