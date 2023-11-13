Коламбус Крю стал последним четвертьфиналистом плей-офф МЛС
Завершилась первая стадия матчей на вылет в главной футбольной лиге США
«Коламбус Крю» благодаря голам Нагбе, Мейнехе, Мецана и Росси выиграл решающий третий матч серии против «Атланты Юнайтед». Команда из Джорджии ответила только голами Якумакиса и Силвы. Причем оба раза «Атланта» забивала при крупном счете в пользу соперника, но хотя бы приблизиться на минимальное расстояние ей не удавалось.
Полуфинальные пары в каждой конференции выглядят так.
Восток
- ФК «Цинцинатти» – «Филадельфия Юнион»
- ФК «Орландо» – «Коламбус Крю»
Запад
- «Хьюстон Динамо» – «Спортинг Канзас-Сити»
- «Сиэтл Саундерс» – ФК «Лос-Анджелес»
МЛС
Восточная конференция, четвертьфинал
«Коламбус Крю» – «Атланта Юнайтед» – 4:2
Голы: Нагбе, 9 (1:0), Мейнехе, 17 (2:0), Мецан, 33 (3:0), Якумакис, 35 (3:1), Росси, 47 (4:1), Силва, 50 (4:2).
Счет в серии: 2-1 (2:0, 2:4, 4:2).
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