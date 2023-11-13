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Major League Soccer
13 ноября 2023, 04:30 | Обновлено 13 ноября 2023, 04:33
16
0

Коламбус Крю стал последним четвертьфиналистом плей-офф МЛС

Завершилась первая стадия матчей на вылет в главной футбольной лиге США

13 ноября 2023, 04:30 | Обновлено 13 ноября 2023, 04:33
16
0
Коламбус Крю стал последним четвертьфиналистом плей-офф МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine

«Коламбус Крю» благодаря голам Нагбе, Мейнехе, Мецана и Росси выиграл решающий третий матч серии против «Атланты Юнайтед». Команда из Джорджии ответила только голами Якумакиса и Силвы. Причем оба раза «Атланта» забивала при крупном счете в пользу соперника, но хотя бы приблизиться на минимальное расстояние ей не удавалось.

Полуфинальные пары в каждой конференции выглядят так.

Восток

  • ФК «Цинцинатти» «Филадельфия Юнион»
  • ФК «Орландо» «Коламбус Крю»

Запад

  • «Хьюстон Динамо» «Спортинг Канзас-Сити»
  • «Сиэтл Саундерс» ФК «Лос-Анджелес»

МЛС

Восточная конференция, четвертьфинал

«Коламбус Крю» «Атланта Юнайтед» 4:2

Голы: Нагбе, 9 (1:0), Мейнехе, 17 (2:0), Мецан, 33 (3:0), Якумакис, 35 (3:1), Росси, 47 (4:1), Силва, 50 (4:2).

Счет в серии: 2-1 (2:0, 2:4, 4:2).

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Коламбус Крю Атланта Юнайтед Major League Soccer (MLS)
Источник Sport.ua
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