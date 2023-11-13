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13 ноября 2023, 03:45 | Обновлено 13 ноября 2023, 03:48
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ВИДЕО. Байер уничтожил Унион, камбэк Айнтрахта, поздняя победа Лейпцига

Завершились три воскресных матча 11-го тура Бундеслиги

13 ноября 2023, 03:45 | Обновлено 13 ноября 2023, 03:48
39
0
ВИДЕО. Байер уничтожил Унион, камбэк Айнтрахта, поздняя победа Лейпцига
Getty Images/Global Images Ukraine

«Байер» продлил победную серию до 12-ти матчей во всех турнирах и ушел на международную паузу в роли лидера Бундеслиги, с двумя очками отрыва от «Баварии». Леверкузен не испытал никаких проблем в матче с «Унионом», забив четыре безответных гола усилиями Гримальдо, Коссуну, Та и Теллы. А вот «Унион», который после второго тура исключительно проигрывает, опустился на последнее место.

Камбэк удался «Айнтрахту», который в начале второго тайма проигрывал «Вердеру» со счетом 0:2. Победитель Лиги Европы 2022 года довел до восьми матчей беспроигрышную серию во всех турнирах.

Голы Симонса, Опенда и Баумгартнера принесли «Лейпцигу» победу над «Фрайбургом». Свой решающий мяч «быки» забили с пенальти на 78-й минуте при счете 1:1. Это сделал Опенда. «Лейпциг» с 23 очками поднялся на четвертое место в таблице Бундеслиги.

Бундеслига

11-й тур

«Байер» – «Унион» Берлин – 4:0

Голы: Гримальдо, 23 (1:0), Коссуну, 57 (2:0), Та, 73 (3:0), Телла, 83 (4:0).

«Вердер» – «Айнтрахт» – 2:2

Голы: Дукш, 45+2, пенальти (1:0), Борре, 50 (2:0), Скири, 65 (2:1), Смолчич, 75 (2:2).

«Лейпциг» – «Фрайбург» – 3:1

Голы: Симонс, 6 (1:0), Рель, 45+6 (1:1), Опенда, 78, пенальти (2:1), Баумгартнер, 80 (3:1).

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Телла (Байер).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Байер).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Одилон Коссуну (Байер).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
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Источник Sport.ua
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