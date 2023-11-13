Украина. Премьер лига13 ноября 2023, 03:18 |
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ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
Днепровский клуб обыграл «горняков» со счетом 3:1
13 ноября 2023, 03:18 |
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13 ноября состоялся матч 14-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Днепр-1». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу днепровского клуба.
Для наставника «горняков» Марино Пушича это первое поражение во главе донецкой команды.
В кадр попали эмоции Марино после финального свистка.
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
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