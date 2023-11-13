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  4. ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 03:18 |
612
0

ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1

Днепровский клуб обыграл «горняков» со счетом 3:1

13 ноября 2023, 03:18 |
612
0
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

13 ноября состоялся матч 14-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Днепр-1». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу днепровского клуба.

Для наставника «горняков» Марино Пушича это первое поражение во главе донецкой команды.

В кадр попали эмоции Марино после финального свистка.

ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1

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Марино Пушич фото эмоции Шахтер Донецк Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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