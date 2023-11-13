13 ноября состоялся матч 14-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Днепр-1». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу днепровского клуба.

Для наставника «горняков» Марино Пушича это первое поражение во главе донецкой команды.

В кадр попали эмоции Марино после финального свистка.

ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1