Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 ноября состоятся матчи 1-го тура Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) сыграет против Александра Зверева (Германия, ATP 8). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Кольхоф / Скупски – Хиджиката / Кублер. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисистов. Счет 3:3.

В Красной группе Карлос и Александр играют вместе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.