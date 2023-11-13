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  4. Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
13 ноября 2023, 03:08 |
41
0

Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча на Итоговом турнире АТР 2023

13 ноября 2023, 03:08 |
41
0
Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

13 ноября состоятся матчи 1-го тура Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) сыграет против Александра Зверева (Германия, ATP 8). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Кольхоф / Скупски – Хиджиката / Кублер. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисистов. Счет 3:3.

В Красной группе Карлос и Александр играют вместе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Итоговый турнир ATP смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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