Вест Хэм – Ноттингем – 3:2. Лес вырубили молотками. Видеообзор матча
Драматичная победа лондонской команды
Матч между «Вест Хэмом» и «Ноттингем Форест» был подобен качелям. Уже на третьей минуте Пакета вывел вперед лондонцев. Ближе к перерыву Авонийи сравнял счет. По ходу второго тайма лидировал уже «Ноттингем Форест» благодаря голу Эланги. Однако через две минуты на его мяч ответил Боуэн. А за две минуты до финального свистка победу «Вест Хэму» принес Соучек.
«Молотобойцы» выиграли в рамках АПЛ впервые с седьмого тура.
АПЛ
12-й тур
«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест» – 3:2
Голы: Пакета, 3 (1:0), Авонийи, 44 (1:1), Эланга, 63 (1:2), Боуэн, 65 (2:2), Соучек, 88 (3:2).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Реала» – о команде из Каталонии
«Орлы» вырвали победу у соперников после 90-й минуты