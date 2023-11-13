Вест Хэм – Ноттингем – 3:2. Лес вырубили молотками. Видеообзор матча

Матч между «Вест Хэмом» и «Ноттингем Форест» был подобен качелям. Уже на третьей минуте Пакета вывел вперед лондонцев. Ближе к перерыву Авонийи сравнял счет. По ходу второго тайма лидировал уже «Ноттингем Форест» благодаря голу Эланги. Однако через две минуты на его мяч ответил Боуэн. А за две минуты до финального свистка победу «Вест Хэму» принес Соучек.

«Молотобойцы» выиграли в рамках АПЛ впервые с седьмого тура.

АПЛ

12-й тур

«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест» – 3:2

Голы: Пакета, 3 (1:0), Авонийи, 44 (1:1), Эланга, 63 (1:2), Боуэн, 65 (2:2), Соучек, 88 (3:2).