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Англия
13 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 13 ноября 2023, 03:02
9
0

Вест Хэм – Ноттингем – 3:2. Лес вырубили молотками. Видеообзор матча

Драматичная победа лондонской команды

13 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 13 ноября 2023, 03:02
9
0
Вест Хэм – Ноттингем – 3:2. Лес вырубили молотками. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч между «Вест Хэмом» и «Ноттингем Форест» был подобен качелям. Уже на третьей минуте Пакета вывел вперед лондонцев. Ближе к перерыву Авонийи сравнял счет. По ходу второго тайма лидировал уже «Ноттингем Форест» благодаря голу Эланги. Однако через две минуты на его мяч ответил Боуэн. А за две минуты до финального свистка победу «Вест Хэму» принес Соучек.

«Молотобойцы» выиграли в рамках АПЛ впервые с седьмого тура.

АПЛ

12-й тур

«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест» – 3:2

Голы: Пакета, 3 (1:0), Авонийи, 44 (1:1), Эланга, 63 (1:2), Боуэн, 65 (2:2), Соучек, 88 (3:2).

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Вест Хэм Ноттингем Форест видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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