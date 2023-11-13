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Чемпионат Англии
Астон Вилла
12.11.2023 16:00 – FT 3 : 1
Фулхэм
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Англия
13 ноября 2023, 02:49 | Обновлено 13 ноября 2023, 02:52
18
0

Астон Вилла – Фулхэм – 3:1. Вилланов не остановить дома. Видеообзор матча

Бирмингемская команда снова на своем поле забила много

13 ноября 2023, 02:49 | Обновлено 13 ноября 2023, 02:52
18
0
Астон Вилла – Фулхэм – 3:1. Вилланов не остановить дома. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Астон Вилла» уже в первом тайме игры с «Фулхэмом» повела с комфортным счетом. Игрок лондонской команды Робинсон поразил свои ворота, затем отличился Макгинн. После перерыва Уоткинс добавил еще один гол. Благодаря точному удару Хименеса «Фулхэм» избежал крупного поражения, но не более того.

«Астон Вилла» одержала 12-ю подряд домашнюю победу в рамках АПЛ. Также команда Унаи Эмери поднялась на пятое место в таблице и отстает на три очка от лидирующего «Манчестер Сити».

АПЛ

12-й тур

«Астон Вилла» «Фулхэм» 3:1

Голы: Робинсон, 27, автогол (1:0), Макгинн, 42 (2:0), Уоткинс, 64 (3:0), Хименес, 70 (3:1).

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
27’
ГОЛ ! Автогол забил Энтони Робинсон (Фулхэм).
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Источник Sport.ua
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