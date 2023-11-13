«Астон Вилла» уже в первом тайме игры с «Фулхэмом» повела с комфортным счетом. Игрок лондонской команды Робинсон поразил свои ворота, затем отличился Макгинн. После перерыва Уоткинс добавил еще один гол. Благодаря точному удару Хименеса «Фулхэм» избежал крупного поражения, но не более того.

«Астон Вилла» одержала 12-ю подряд домашнюю победу в рамках АПЛ. Также команда Унаи Эмери поднялась на пятое место в таблице и отстает на три очка от лидирующего «Манчестер Сити».

АПЛ

12-й тур

«Астон Вилла» – «Фулхэм» – 3:1

Голы: Робинсон, 27, автогол (1:0), Макгинн, 42 (2:0), Уоткинс, 64 (3:0), Хименес, 70 (3:1).