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Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 01:59 | Обновлено 13 ноября 2023, 02:05
35
0

ТАЛЛЕС: «Посвящаю гол в ворота Черноморца сыну, который скоро родится»

Бразилец сравнял счет с пенальти в матче в Одессе

13 ноября 2023, 01:59 | Обновлено 13 ноября 2023, 02:05
35
0
ТАЛЛЕС: «Посвящаю гол в ворота Черноморца сыну, который скоро родится»
ФК Рух. Таллес

Полузащитник «Руха» Таллес высказался после матча с «Черноморцем» (3:2).

«Хочу поблагодарить всех партнеров за их характер и за то, как команда боролась за победу до последней минуты. Мы продемонстрировали хорошую игру против сильного соперника и довольны, что получили положительный для нас результат.

Команде нравится тот футбол, в который играет «Рух». Мы выполняли установку тренерского штаба и имели много моментов, чтобы отличиться. Хорошо, что я реализовал пенальти, но у меня еще была возможность, когда я попал в стойку ворот. Также несколько раз «Черноморец» спас их голкипер.

Для меня этот гол был очень важен. Хочу его посвятить своему будущему ребенку, ведь совсем скоро моя жена родит сына», – приводит слова Таллеса официальный сайт «Руха».

Для львовян победа в Одессе стала третьей подряд в выездных матчах.

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Таллес Бренер Рух Львов Черноморец Одесса Черноморец - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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