ТАЛЛЕС: «Посвящаю гол в ворота Черноморца сыну, который скоро родится»

Полузащитник «Руха» Таллес высказался после матча с «Черноморцем» (3:2).

«Хочу поблагодарить всех партнеров за их характер и за то, как команда боролась за победу до последней минуты. Мы продемонстрировали хорошую игру против сильного соперника и довольны, что получили положительный для нас результат.

Команде нравится тот футбол, в который играет «Рух». Мы выполняли установку тренерского штаба и имели много моментов, чтобы отличиться. Хорошо, что я реализовал пенальти, но у меня еще была возможность, когда я попал в стойку ворот. Также несколько раз «Черноморец» спас их голкипер.

Для меня этот гол был очень важен. Хочу его посвятить своему будущему ребенку, ведь совсем скоро моя жена родит сына», – приводит слова Таллеса официальный сайт «Руха».

Для львовян победа в Одессе стала третьей подряд в выездных матчах.