ДУБИНЧАК: «Это был последний шанс Динамо приблизиться к лидерам»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился впечатлениями после победного матча с «Кривбассом» (2:0).

«Александр Шовковский сейчас пытается донести свою философию. Каждый день у нас теоретические занятия, стараемся понять, что он хочет от нас. Сегодня вы сами могли видеть, что именно изменилось в нашей игре, особенно что касается роли флангового защитника. Мы больше играли в центре, в обороне, поскольку сейчас нам нужно набирать очки, добывать победы, а показывать красивую игру – это пока на втором плане для нас.

Мы не побеждали в четырех матчах, поэтому сейчас уже отступать некуда. Можно сказать, это был наш последний шанс проявить себя, получить положительные эмоции и приблизиться к лидерам», – цитирует Владислава Дубинчака официальный сайт «Динамо».

Напомним, что до визита в Кривой Рог «Динамо» не побеждало с 1 октября.