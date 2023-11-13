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  4. ДУБИНЧАК: «Это был последний шанс Динамо приблизиться к лидерам»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 01:49 | Обновлено 13 ноября 2023, 01:51
182
1

ДУБИНЧАК: «Это был последний шанс Динамо приблизиться к лидерам»

Также футболист объяснил, как изменил игру команды Александр Шовковский.

13 ноября 2023, 01:49 | Обновлено 13 ноября 2023, 01:51
182
1
ДУБИНЧАК: «Это был последний шанс Динамо приблизиться к лидерам»
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился впечатлениями после победного матча с «Кривбассом» (2:0).

«Александр Шовковский сейчас пытается донести свою философию. Каждый день у нас теоретические занятия, стараемся понять, что он хочет от нас. Сегодня вы сами могли видеть, что именно изменилось в нашей игре, особенно что касается роли флангового защитника. Мы больше играли в центре, в обороне, поскольку сейчас нам нужно набирать очки, добывать победы, а показывать красивую игру – это пока на втором плане для нас.

Мы не побеждали в четырех матчах, поэтому сейчас уже отступать некуда. Можно сказать, это был наш последний шанс проявить себя, получить положительные эмоции и приблизиться к лидерам», – цитирует Владислава Дубинчака официальный сайт «Динамо».

Напомним, что до визита в Кривой Рог «Динамо» не побеждало с 1 октября.

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Владислав Дубинчак Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Кривбасс - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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