ВОЛЫНЕЦ: «Гол в раздевалку придал уверенности Днепру-1»

Вратарь «Днепра-1» Евгений Волынец дал комментарий после победы над «Шахтером» (3:1).

«Понятно, что после матча хорошие эмоции и позитивный настрой. После финального свистка дали волю эмоциям, чуть-чуть покричали, но главное, что мы сегодня победили, причем победили абсолютно заслуженно. Будем двигаться дальше. А сейчас мы закрыли этот трудный месячный период, когда было много матчей. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться на три заключительных матча в этом календарном году.

– Из-за повреждения ты пропустил некоторое время. Как трудно было выходить после нескольких тренировок на подобную ​​игру против такого соперника? Волновался?

– Волнения не было, но я все делал для того, чтобы нормально восстановиться, и мне удалось это сделать. Слава Богу, что все успешно прошло. Конечно, когда ты пропускаешь на 5-й минуте матча, то твое настроение падает, но у нас сильная команда, мы сумели собраться и переломить ход поединка.

– Как из ворот ты видел игру в конце первого тайма и во втором, когда команда хорошо контролировала мяч и держала игру под контролем?

– Понятно, что мы играли против очень сильного соперника, умеющего и любящего играть с мячом. Некоторое время нам нужно было играть в защите, но мы это претерпели, а гол в раздевалку после стандарта нам придал уверенность. Во втором тайме также два гола-красавца нам очень помогли, после чего мы уже играли по счету.

– С твоего ракурса эти голы, пожалуй, выглядели особенно красивыми?

– Просто фантастические голы! Когда Бодя Леднев забил «Металлисту 1925», я понимал, что это просто нереальный гол. Тоже самое и сейчас. Такие голы из собственных ворот очень удобно смотреть (улыбается). Гуцуляку также провести ударный месяц и хорошо, что он сегодня забил. Алексей, на мой взгляд, только красавцы-голы и умеет забивать (улыбается).

– Какие планы на выходные?

– Возвращаюсь в Днепр. Поскольку я многое пропустил, то надо и отдохнуть, и поработать. Надо возвращать форму, которая у меня была до травмы», – сказал Евгений Волынец в интервью официальному сайту «Днепра-1».

Напомним, что команда Юрия Максимова благодаря победе над «Шахтером» возглавила турнирную таблицу УПЛ.