Догонит ли Беллингема? Довбик – 2-й по системе гол + пас в Ла Лиге 2023/24
Артем забил 7 голов и отдал 4 ассиста в текущей кампании чемпионата Испании
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик занимает 2-е место по системе гол + пас в Ла Лиге сезона 2023/24.
В текущей кампании чемпионата Испании украинец забил 7 мячей и отдал 4 ассиста в 13 турах. В среднем Артем забивает 0.54 гола за игру.
Лидером по такому показателю является Джуд Беллингем, у которого 10 мячей и 2 голевые передачи.
«Жирона» вместе с Виктором Цыганковым и Довбиком занимает 1-е место в таблице Ла Лиги 2023/24 после 13 туров. У жиронцев 34 очка. 2-я строчка у мадридского «Реала» (32), 3-я – у «Барселоны» (30), 4-я – у «Атлетико» (28).
В последнем туре чемпионата Испании перед паузой на матчи сборных «Жирона» выиграла в гостях у «Райо Вальекано» 2:1.
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