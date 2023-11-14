Догонит ли Беллингема? Довбик – 2-й по системе гол + пас в Ла Лиге 2023/24

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик занимает 2-е место по системе гол + пас в Ла Лиге сезона 2023/24.

В текущей кампании чемпионата Испании украинец забил 7 мячей и отдал 4 ассиста в 13 турах. В среднем Артем забивает 0.54 гола за игру.

Лидером по такому показателю является Джуд Беллингем, у которого 10 мячей и 2 голевые передачи.

«Жирона» вместе с Виктором Цыганковым и Довбиком занимает 1-е место в таблице Ла Лиги 2023/24 после 13 туров. У жиронцев 34 очка. 2-я строчка у мадридского «Реала» (32), 3-я – у «Барселоны» (30), 4-я – у «Атлетико» (28).

В последнем туре чемпионата Испании перед паузой на матчи сборных «Жирона» выиграла в гостях у «Райо Вальекано» 2:1.