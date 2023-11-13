Ничья в севильском дерби, Атлетико с голом Гризманна обыграл Вильярреал
На мяч Айосе Переса вскоре ответил Иван Ракитич
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Севилья» сыграла вничью с «Бетисом» со счетом 1:1.
Для «Бетиса» на 72-й минуте гол забил Айосе Перес. Счет для хозяев поля сравнял Иван Ракитич.
«Бетис» набрал 21 очко и занимает 7-е место, «Севилья» с 12 пунктами находится на 13-й позиции.
В другом вечернем матче «Атлетико» обыграл «Вильярреал» со счетом 3:1.
У мадридцев отличились Аксель Витсель, Антуан Гризманн и Самуэль Лино. А для гостей забил Жерар Морено.
«Атлетико» с 28 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 12 очками находится на 14-й позиции.
Ла Лига. 13-й тур, 12 ноября
Севилья – Бетис – 1:1
Гол: Иван Ракитич, 79 – Айосе Перес, 72
Атлетико – Вильярреал – 3:1
Голы: Витсель, 45+1, Гризманн, 80, Лино, 85 – Морено, 20
Турнирная таблица
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Шахтера» – о поражении «Днепру-1»
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги