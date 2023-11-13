Ничья в севильском дерби, Атлетико с голом Гризманна обыграл Вильярреал

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Севилья» сыграла вничью с «Бетисом» со счетом 1:1.

Для «Бетиса» на 72-й минуте гол забил Айосе Перес. Счет для хозяев поля сравнял Иван Ракитич.

«Бетис» набрал 21 очко и занимает 7-е место, «Севилья» с 12 пунктами находится на 13-й позиции.

В другом вечернем матче «Атлетико» обыграл «Вильярреал» со счетом 3:1.

У мадридцев отличились Аксель Витсель, Антуан Гризманн и Самуэль Лино. А для гостей забил Жерар Морено.

«Атлетико» с 28 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 12 очками находится на 14-й позиции.

Ла Лига. 13-й тур, 12 ноября

Севилья – Бетис – 1:1

Гол: Иван Ракитич, 79 – Айосе Перес, 72

Атлетико – Вильярреал – 3:1

Голы: Витсель, 45+1, Гризманн, 80, Лино, 85 – Морено, 20

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