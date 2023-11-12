СВАТОК: «В турнирную таблицу будем смотреть только в конце сезона»

Капитан СК «Днепр-1» Александр Сваток прокомментировал итоги победного матча 14-го тура УПЛ против «Шахтера» (3:1):

– Команда отдала сегодня много сил. Было тяжелое начало матча, но мы перетерпели, и в итоге нам удалось выиграть и заработать три очка.

– В таблицу можно смотреть с удовольствием?

– С удовольствием в турнирную таблицу можно будет смотреть только в конце сезона. Сейчас еще рано.

– Насколько тяжело было вернуться в игру после пропущенного гола?

– Да, было тяжелое начало матча для нас, но хорошо, что сумели забить гол в раздевалку сопернику. Потом уже удача была на нашей стороне.

– Сейчас едете в сборную со многими соперниками. Будете обсуждать этот матч?

– Посмотрим (улыбается). Сейчас уже все мысли – о национальной сборной Украины.