СВАТОК: «В турнирную таблицу будем смотреть только в конце сезона»
Капитан СК «Днепр-1» прокомментировал итоги победного матча с «Шахтером»
Капитан СК «Днепр-1» Александр Сваток прокомментировал итоги победного матча 14-го тура УПЛ против «Шахтера» (3:1):
– Команда отдала сегодня много сил. Было тяжелое начало матча, но мы перетерпели, и в итоге нам удалось выиграть и заработать три очка.
– В таблицу можно смотреть с удовольствием?
– С удовольствием в турнирную таблицу можно будет смотреть только в конце сезона. Сейчас еще рано.
– Насколько тяжело было вернуться в игру после пропущенного гола?
– Да, было тяжелое начало матча для нас, но хорошо, что сумели забить гол в раздевалку сопернику. Потом уже удача была на нашей стороне.
– Сейчас едете в сборную со многими соперниками. Будете обсуждать этот матч?
– Посмотрим (улыбается). Сейчас уже все мысли – о национальной сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вице-президент «Кривбасса» раскритиковал тренера «Динамо»
Второй гол украинца в Серии А