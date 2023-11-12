Рахим СТЕРЛИНГ: «Нам противостояла одна из лучших команд последних 7—8 лет»

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал матч с «Манчестер Сити» (4:4), в котором ему удалось отличиться забитым мячом.

«Нам противостояла одна из лучших команд за последние семь-восемь лет. Мы знали, как они играют, поэтому правильно действовали против них, показали свою индивидуальность, внутреннюю веру и хорошую игру.

Мы двигаемся шаг за шагом, работаем над мелочами, и вы видите веру в команду, благодаря которой мы на равных противостояли одной из лучших команд всех времен.

Если дать «МанСити» уверенность, они разорвут вас на куски. Но вы должны встать и показать свою веру — и ребята сделали это сегодня. Мы — клуб, который борется за титулы и трофеи, и это тот уровень, на который мы хотим вернуться. Нам просто нужно продолжать бороться за свой клуб».