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  4. Рахим СТЕРЛИНГ: «Нам противостояла одна из лучших команд последних 7—8 лет»
Англия
12 ноября 2023, 23:56 |
127
1

Рахим СТЕРЛИНГ: «Нам противостояла одна из лучших команд последних 7—8 лет»

Полузащитник «Челси» рассыпался в комплиментах сопернику

12 ноября 2023, 23:56 |
127
1
Рахим СТЕРЛИНГ: «Нам противостояла одна из лучших команд последних 7—8 лет»
ФК Челси. Рахим Стерлинг

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал матч с «Манчестер Сити» (4:4), в котором ему удалось отличиться забитым мячом.

«Нам противостояла одна из лучших команд за последние семь-восемь лет. Мы знали, как они играют, поэтому правильно действовали против них, показали свою индивидуальность, внутреннюю веру и хорошую игру.

Мы двигаемся шаг за шагом, работаем над мелочами, и вы видите веру в команду, благодаря которой мы на равных противостояли одной из лучших команд всех времен.

Если дать «МанСити» уверенность, они разорвут вас на куски. Но вы должны встать и показать свою веру — и ребята сделали это сегодня. Мы — клуб, который борется за титулы и трофеи, и это тот уровень, на который мы хотим вернуться. Нам просто нужно продолжать бороться за свой клуб».

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Манчестер Сити Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рахим Стерлинг Челси - Манчестер Сити
Источник BBC
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andre_lui
Ну так компліменти власне собі також
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