РОДРИ: «Пропускать четыре гола для нас ненормально»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри поделился своими впечатлениями от матча против «Челси» (4:4), в котором его команда упустила победу в самой концовке встречи.

«Чувствуем себя подавленными, учитывая, как складывалась игра. У «Челси» строится команда, у них в составе отличные игроки плюс они подписывают громкие имена. Уровень «Челси» стал выше, да и мы провели не лучшую свою игру сегодня. В индивидуальном плане нам нужно было сделать немного больше самим – пропускать четыре гола для нас ненормально.

Нам необходимо исправлять некоторые ошибки. Думаю, мы играли так, как они хотят, с быстрыми переходами, и в этом компоненте они лучше нас, они быстрее и сильнее. У нас другой тип игроков, и мы пытаемся играть в свою игру, но сегодня нам было трудно.

Думаю, что мы были очень близки к победе в этой игре, но мы знаем, что нам нужно делать. Большая заслуга соперника в сегодняшнем результате, у них сильные игроки».