САРАПИЙ: «Забивать Шахтеру всегда приятно. Ворота для меня фартовые»
Автор первого гола в ворота горняков дал комментарий к матчу
Автор первого гола в ворота Шахтера Эдуард Сарапий из «Днепра-1» подвел итоги победного матча 14-го тура УПЛ против горняков (3:1):
– Сегодня вы забили гол в те же ворота, что и год назад «Динамо». Какие эмоции от победы над обыгравшей «Барселону» командой?
– Эмоции классные. Забивать «Шахтеру» всегда приятно. Ну а ворота для меня действительно фартовые, так что будет здорово, если мы продолжим здесь играть и побеждать соперников, а мне удается забивать голы.
– В турнирную таблицу смотрите? Какие задачи?
– Задача у нас от матча к матчу – побеждать каждого соперника и как можно выше финишировать в турнирной таблице.
– Показалось, что во втором тайме вы кайфовали от игры?
– Да-да. Игра нам давалась, мы контролировали мяч, поэтому мы получали отличные эмоции, а эта победа вполне заслуженная.
– Насколько тяжело было вернуться в игру после быстрого гола?
– Нас немного сломал этот гол, ведь мы не ожидали, что настолько быстро пропустим, но сумели реабилитироваться и показали свой характер.
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