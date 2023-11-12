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Лига чемпионов
12 ноября 2023, 23:37 | Обновлено 13 ноября 2023, 00:10
36
0

САРАПИЙ: «Забивать Шахтеру всегда приятно. Ворота для меня фартовые»

Автор первого гола в ворота горняков дал комментарий к матчу

12 ноября 2023, 23:37 | Обновлено 13 ноября 2023, 00:10
36
0
САРАПИЙ: «Забивать Шахтеру всегда приятно. Ворота для меня фартовые»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Автор первого гола в ворота Шахтера Эдуард Сарапий из «Днепра-1» подвел итоги победного матча 14-го тура УПЛ против горняков (3:1):

– Сегодня вы забили гол в те же ворота, что и год назад «Динамо». Какие эмоции от победы над обыгравшей «Барселону» командой?

– Эмоции классные. Забивать «Шахтеру» всегда приятно. Ну а ворота для меня действительно фартовые, так что будет здорово, если мы продолжим здесь играть и побеждать соперников, а мне удается забивать голы.

– В турнирную таблицу смотрите? Какие задачи?

– Задача у нас от матча к матчу – побеждать каждого соперника и как можно выше финишировать в турнирной таблице.

– Показалось, что во втором тайме вы кайфовали от игры?

– Да-да. Игра нам давалась, мы контролировали мяч, поэтому мы получали отличные эмоции, а эта победа вполне заслуженная.

– Насколько тяжело было вернуться в игру после быстрого гола?

– Нас немного сломал этот гол, ведь мы не ожидали, что настолько быстро пропустим, но сумели реабилитироваться и показали свой характер.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 Эдуард Сарапий
Источник СК Днепр-1
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