САРАПИЙ: «Забивать Шахтеру всегда приятно. Ворота для меня фартовые»

Автор первого гола в ворота Шахтера Эдуард Сарапий из «Днепра-1» подвел итоги победного матча 14-го тура УПЛ против горняков (3:1):

– Сегодня вы забили гол в те же ворота, что и год назад «Динамо». Какие эмоции от победы над обыгравшей «Барселону» командой?

– Эмоции классные. Забивать «Шахтеру» всегда приятно. Ну а ворота для меня действительно фартовые, так что будет здорово, если мы продолжим здесь играть и побеждать соперников, а мне удается забивать голы.

– В турнирную таблицу смотрите? Какие задачи?

– Задача у нас от матча к матчу – побеждать каждого соперника и как можно выше финишировать в турнирной таблице.

– Показалось, что во втором тайме вы кайфовали от игры?

– Да-да. Игра нам давалась, мы контролировали мяч, поэтому мы получали отличные эмоции, а эта победа вполне заслуженная.

– Насколько тяжело было вернуться в игру после быстрого гола?

– Нас немного сломал этот гол, ведь мы не ожидали, что настолько быстро пропустим, но сумели реабилитироваться и показали свой характер.