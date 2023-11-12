Коул ПАЛМЕР: «Знаком со многими фанатами МанСити, но это игра»

Нападающий «Челси» Коул Палмер прокомментировал поединок против «Манчестер Сити» (4:4), в котором реализованный им пенальти позволил лондонцам избежать поражения.

«Очень странно для меня было выходить на поле против «Сити». Я испытываю величайшее уважение к клубу, в структуре которого провел 15 лет, приятно было увидеться с друзьями.

Не повезло, что не удалось одержать победу. Я знаком со многими фанатами «Сити», но это игра.

Пришлось немного подождать перед пробитием пенальти, но я чувствовал уверенность, сохранял спокойствие и был сосредоточенным.

Перед игрой я был взволнован, хотелось показать, на что я способен, и несмотря на то, что мы уступали в счете, нам удавалось отыгрываться».