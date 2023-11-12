Марино Пушич потерпел поражение уже во 2-м матче в УПЛ

Марино Пушич потерпел первое поражение в чемпионатах Украины уже во 2-м матче во главе «Шахтера», повторив тем самым клубный «рекорд» Владимира Салькова. Среди тренеров горняков из дальнего зарубежья наименьшая стартовая беспроигрышная серия до сего времени была у Роберто Де Дзерби - 2 игры.

К слову, первое фиаско с «оранжево-черными», как и босниец, потерпел в поединке с «Днепром-1» также Игор Йовичевич. Правда, произошло это в 12-м матче хорвата у руля «Шахтера».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые поражения тренеров Шахтера в чемпионатах Украины