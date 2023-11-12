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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 22:51 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:59
425
1

Марино Пушич потерпел поражение уже во 2-м матче в УПЛ

Наставник «горняков» не долго продержался без поражений

12 ноября 2023, 22:51 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:59
425
1
Марино Пушич потерпел поражение уже во 2-м матче в УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

Марино Пушич потерпел первое поражение в чемпионатах Украины уже во 2-м матче во главе «Шахтера», повторив тем самым клубный «рекорд» Владимира Салькова. Среди тренеров горняков из дальнего зарубежья наименьшая стартовая беспроигрышная серия до сего времени была у Роберто Де Дзерби - 2 игры.

К слову, первое фиаско с «оранжево-черными», как и босниец, потерпел в поединке с «Днепром-1» также Игор Йовичевич. Правда, произошло это в 12-м матче хорвата у руля «Шахтера».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые поражения тренеров Шахтера в чемпионатах Украины

Матч

Тренер Шахтера

Дата

Соперник

Тренер

Счет

24-й

Паулу ФОНСЕКА

09.04.2017

Черноморец (д)

Александр БАБИЧ

1:2

20-й

Луиш КАШТРУ

01.03.2020

Ворскла (г)

Юрий МАКСИМОВ

0:1

19-й

Невио СКАЛА

04.08.2002

Волынь (г)

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

0:2

17-й

Бернд ШУСТЕР

20.03.2004

Днепр (г)

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

0:1

15-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

24.10.2004

Металлист (д)

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

0:1

12-й

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

19.11.2022

Днепр-1 (г)

Александр КУЧЕР

1:2

10-й

Виктор ПРОКОПЕНКО

14.05.2000

Динамо (г)

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1:2

9-й

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

30.09.2023

Ворскла (д)

Виктор СКРИПНИК

1:2

6-й

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

05.04.1992

Карпаты (г)

Степан ЮРЧИШИН

0:1

4-й

Валерий РУДАКОВ

02.10.1995

Динамо (д)

Йожеф САБО

2:3

3-й

Анатолий БЫШОВЕЦ

17.04.1999

Звезда (д)

Александр ИЩЕНКО

1:2

3-й

Алексей ДРОЗДЕНКО

24.10.1999

Карпаты (г)

Лев БРОВАРСКИЙ

0:1

3-й

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

07.08.2021

Александрия (д)

Юрий ГУРА

1:2

2-й

Владимир САЛЬКОВ

10.03.1995

Динамо (г)

Владимир ОНИЩЕНКО

0:3

2-й

Марино ПУШИЧ

12.11.2023

Днепр-1 (д)

Юрий МАКСИМОВ

1:3

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Источник Sport.ua
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