Тарас Степаненко провел юбилейный матч в УПЛ

Матч с «Днепром-1» (1:3) стал 350-м для 34-летнего капитана горняков Тараса Степаненко в чемпионатах Украины. Он стал 15-м футболистом за все годы, достигшим этого гроссмейстерского рубежа. 269 встреч Тарас отыграл за «Шахтер» и 81 - за запорожский «Металлург».

Чтобы войти в «Клуб 350», Степаненко понадобилось 16 лет 253 дня, начиная с дебюта в УПЛ, который состоялся 4 марта 2007 года в гостевом поединке запорожцев с «Динамо» (1:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Тараса Степаненко в чемпионатах Украины

Матч Дата Клуб Степаненко Соперник Счет 1-й 04.03.2007 Металлург З Динамо (г) 1:3 50-й 14.11.2008 Металлург З Черноморец (д) 1:3 100-й 27.11.2011 Шахтер Карпаты (г) 5:0 150-й 09.11.2014 Шахтер Днепр (д) 0:0 200-й 12.03.2017 Шахтер Заря (г) 2:1 250-й 25.02.2019 Шахтер Александрия (д) 2:0 300-й 25.04.2021 Шахтер Александрия (г) 0:2: 350-й 12.11.2023 Шахтер Днепр-1 (д) 1:3:

Игроки, проведшие 350 матчей в чемпионатах Украины