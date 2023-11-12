Тарас Степаненко провел юбилейный матч в УПЛ
Хавбек «Шахтера» сыграл 350 матчей в элитном дивизионе
Матч с «Днепром-1» (1:3) стал 350-м для 34-летнего капитана горняков Тараса Степаненко в чемпионатах Украины. Он стал 15-м футболистом за все годы, достигшим этого гроссмейстерского рубежа. 269 встреч Тарас отыграл за «Шахтер» и 81 - за запорожский «Металлург».
Чтобы войти в «Клуб 350», Степаненко понадобилось 16 лет 253 дня, начиная с дебюта в УПЛ, который состоялся 4 марта 2007 года в гостевом поединке запорожцев с «Динамо» (1:3).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Тараса Степаненко в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Степаненко
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
04.03.2007
|
Металлург З
|
Динамо (г)
|
1:3
|
50-й
|
14.11.2008
|
Металлург З
|
Черноморец (д)
|
1:3
|
100-й
|
27.11.2011
|
Шахтер
|
Карпаты (г)
|
5:0
|
150-й
|
09.11.2014
|
Шахтер
|
Днепр (д)
|
0:0
|
200-й
|
12.03.2017
|
Шахтер
|
Заря (г)
|
2:1
|
250-й
|
25.02.2019
|
Шахтер
|
Александрия (д)
|
2:0
|
300-й
|
25.04.2021
|
Шахтер
|
Александрия (г)
|
0:2:
|
350-й
|
12.11.2023
|
Шахтер
|
Днепр-1 (д)
|
1:3:
Игроки, проведшие 350 матчей в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
426
|
2.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
Заря (68), Шахтер (36), Днепр (209), Металлург Д (13),
|
412
|
|
|
Кривбасс (8), Металлист (78)
|
|
3.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Кривбасс (33), Металлург Д (321), Карпаты (9), Заря (47)
|
410
|
4.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Карпаты (225), Шахтер (9), Металлург З (38), Таврия (87),
|
400
|
|
|
Волынь (1), Закарпатье (40)
|
|
5.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист (331), ЦСКА (11), Кривбасс (49)
|
391
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр (316), Динамо (59)
|
375
|
7.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр (272), Таврия (77), Черноморец (10), Металлист (14)
|
373
|
8.
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Металлист (28), Шахтер (23), Нива Т (28), Кривбасс (21),
|
363
|
|
|
Металлург З (18), Металлург Д (166), Ильичевец (25),
|
|
|
|
Черноморец (54)
|
|
9.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист (9), Харьков (54), Шахтер (118), Днепр (23),
|
359
|
|
|
Карпаты (81), Динамо (8), Черноморец (28), Заря (38)
|
|
|
Руслан КОСТЫШИН
|
ЦСКА/Арсенал (131), Днепр (109), Кривбасс (119)
|
359
|
11.
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Днепр (3), ЦСКА/Арсенал (238), Металлург Д (62),
|
356
|
|
|
Шахтер (4), Ильичевец (40), Ворскла (9)
|
|
12.
|
Александр ГРИЦАЙ
|
Днепр (196), Кривбасс (10), Арсенал (70), Заря (78)
|
354
|
13.
|
Владимир ЧЕСНАКОВ
|
Ворскла
|
353
|
14.
|
Александр ЗОТОВ
|
Черноморец (139), Кривбасс (59), Ворскла (12),
|
351
|
|
|
Металлург Д (133), Закарпатье (8)
|
|
15.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Металлург З (81), Шахтер (269)
|
350
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