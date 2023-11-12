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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 22:45 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:48
194
0

Тарас Степаненко провел юбилейный матч в УПЛ

Хавбек «Шахтера» сыграл 350 матчей в элитном дивизионе

12 ноября 2023, 22:45 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:48
194
0
Тарас Степаненко провел юбилейный матч в УПЛ
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Матч с «Днепром-1» (1:3) стал 350-м для 34-летнего капитана горняков Тараса Степаненко в чемпионатах Украины. Он стал 15-м футболистом за все годы, достигшим этого гроссмейстерского рубежа. 269 встреч Тарас отыграл за «Шахтер» и 81 - за запорожский «Металлург».

Чтобы войти в «Клуб 350», Степаненко понадобилось 16 лет 253 дня, начиная с дебюта в УПЛ, который состоялся 4 марта 2007 года в гостевом поединке запорожцев с «Динамо» (1:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Тараса Степаненко в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Степаненко

Соперник

Счет

1-й

04.03.2007

Металлург З

Динамо (г)

1:3

50-й

14.11.2008

Металлург З

Черноморец (д)

1:3

100-й

27.11.2011

Шахтер

Карпаты (г)

5:0

150-й

09.11.2014

Шахтер

Днепр (д)

0:0

200-й

12.03.2017

Шахтер

Заря (г)

2:1

250-й

25.02.2019

Шахтер

Александрия (д)

2:0

300-й

25.04.2021

Шахтер

Александрия (г)

0:2:

350-й

12.11.2023

Шахтер

Днепр-1 (д)

1:3:

Игроки, проведшие 350 матчей в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

426

2.

Олег ШЕЛАЕВ

Заря (68), Шахтер (36), Днепр (209), Металлург Д (13),

412

Кривбасс (8), Металлист (78)

3.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Кривбасс (33), Металлург Д (321), Карпаты (9), Заря (47)

410

4.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты (225), Шахтер (9), Металлург З (38), Таврия (87),

400

Волынь (1), Закарпатье (40)

5.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (331), ЦСКА (11), Кривбасс (49)

391

6.

Руслан РОТАНЬ

Днепр (316), Динамо (59)

375

7.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр (272), Таврия (77), Черноморец (10), Металлист (14)

373

8.

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист (28), Шахтер (23), Нива Т (28), Кривбасс (21),

363

Металлург З (18), Металлург Д (166), Ильичевец (25),

Черноморец (54)

9.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист (9), Харьков (54), Шахтер (118), Днепр (23),

359

Карпаты (81), Динамо (8), Черноморец (28), Заря (38)

Руслан КОСТЫШИН

ЦСКА/Арсенал (131), Днепр (109), Кривбасс (119)

359

11.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Днепр (3), ЦСКА/Арсенал (238), Металлург Д (62),

356

Шахтер (4), Ильичевец (40), Ворскла (9)

12.

Александр ГРИЦАЙ

Днепр (196), Кривбасс (10), Арсенал (70), Заря (78)

354

13.

Владимир ЧЕСНАКОВ

Ворскла

353

14.

Александр ЗОТОВ

Черноморец (139), Кривбасс (59), Ворскла (12),

351

Металлург Д (133), Закарпатье (8)

15.

Тарас СТЕПАНЕНКО

Металлург З (81), Шахтер (269)

350

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Источник Sport.ua
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