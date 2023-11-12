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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Никогда раньше не забивал своими шарами»
Англия
12 ноября 2023, 22:49 |
1274
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Никогда раньше не забивал своими шарами»

Нападающий «Манчестер Сити» – о забавном взятии ворот

12 ноября 2023, 22:49 |
1274
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Никогда раньше не забивал своими шарами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал свой забавный гол в ворота «Челси» в рамках 12-го тура АПЛ (4:4).

Отметим, что пытаясь замкнуть прострел с правого фланга, норвежский форвард влетел в ворота вместе с мячом, оказавшимся у него между ног.

«Я никогда раньше не забивал своими шарами. Так что это важная веха [в карьере]», – с улыбкой сказал Холанд.

Отметим, что Эрлинг в этом матче забил 2 гола и сделал ассист. С 13 мячами он лидирует в бомбардирской гонке АПЛ.

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Источник NRK
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