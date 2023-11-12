Анже Плюмен открыл голевой счет Гваделупы в УПЛ
В чемпионатах Украины забивали игроки из 64-х стран дальнего зарубежья
В матче с «Черноморцем» (3:2) голевой счет в УПЛ открыл 28-летний полузащитник «Руха» из Гваделупы Анже Плюмен. Он стал представителем 64-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки забивали в чемпионатах Украины, в том числе 7-й - из Северной и Центральной Америки.
К слову, ранее в поединках с «моряками» первые мячи забивали полпреды восьми стран Африки и Европы: Болгарии (Йордан Петков), Марокко (Бадр Эль-Каддури), Конго (Бюрнель Окана-Стази), Франции (Серин Диоп), Кипра (Константинос Макридис), Финляндии (Роман Еременко), Испании (Лукас) и Габона (Гаэтан Мисси Мезю).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные голы представителей стран Северной и Центральной Америки в УПЛ
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Антилы
|
24.09.2006
|
Сендлей БИТО
|
Сталь А
|
Харьков (д)
|
4:2
|
Мексика
|
23.05.2009
|
Нери КАСТИЛЬО
|
Шахтер
|
Таврия (д)
|
2:0
|
США
|
20.09.2015
|
Евгений СТАРИКОВ
|
Черноморец
|
Говерла (г)
|
1:1
|
Коста-Рика
|
13.03.2016
|
Джон РУИС
|
Днепр
|
Шахтер (д)
|
4:1
|
Канада
|
04.09.2022
|
Манджерекар ДЖЕЙМС
|
Черноморец
|
Ингулец (д)
|
1:1
|
Панама
|
18.03.2023
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
Динамо (г)
|
1:0
|
Гваделупа
|
12.11.2023
|
Анже ПЛЮМЕН
|
Рух
|
Черноморец (г)
|
3:2
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