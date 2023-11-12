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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 22:15 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:24
107
0

Анже Плюмен открыл голевой счет Гваделупы в УПЛ

В чемпионатах Украины забивали игроки из 64-х стран дальнего зарубежья

12 ноября 2023, 22:15 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:24
107
0
Анже Плюмен открыл голевой счет Гваделупы в УПЛ
ФК Рух. Анже Плюмен

В матче с «Черноморцем» (3:2) голевой счет в УПЛ открыл 28-летний полузащитник «Руха» из Гваделупы Анже Плюмен. Он стал представителем 64-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки забивали в чемпионатах Украины, в том числе 7-й - из Северной и Центральной Америки.

К слову, ранее в поединках с «моряками» первые мячи забивали полпреды восьми стран Африки и Европы: Болгарии (Йордан Петков), Марокко (Бадр Эль-Каддури), Конго (Бюрнель Окана-Стази), Франции (Серин Диоп), Кипра (Константинос Макридис), Финляндии (Роман Еременко), Испании (Лукас) и Габона (Гаэтан Мисси Мезю).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей стран Северной и Центральной Америки в УПЛ

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Антилы

24.09.2006

Сендлей БИТО

Сталь А

Харьков (д)

4:2

Мексика

23.05.2009

Нери КАСТИЛЬО

Шахтер

Таврия (д)

2:0

США

20.09.2015

Евгений СТАРИКОВ

Черноморец

Говерла (г)

1:1

Коста-Рика

13.03.2016

Джон РУИС

Днепр

Шахтер (д)

4:1

Канада

04.09.2022

Манджерекар ДЖЕЙМС

Черноморец

Ингулец (д)

1:1

Панама

18.03.2023

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

Динамо (г)

1:0

Гваделупа

12.11.2023

Анже ПЛЮМЕН

Рух

Черноморец (г)

3:2
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Источник Sport.ua
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