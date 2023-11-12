Анже Плюмен открыл голевой счет Гваделупы в УПЛ

В матче с «Черноморцем» (3:2) голевой счет в УПЛ открыл 28-летний полузащитник «Руха» из Гваделупы Анже Плюмен. Он стал представителем 64-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки забивали в чемпионатах Украины, в том числе 7-й - из Северной и Центральной Америки.

К слову, ранее в поединках с «моряками» первые мячи забивали полпреды восьми стран Африки и Европы: Болгарии (Йордан Петков), Марокко (Бадр Эль-Каддури), Конго (Бюрнель Окана-Стази), Франции (Серин Диоп), Кипра (Константинос Макридис), Финляндии (Роман Еременко), Испании (Лукас) и Габона (Гаэтан Мисси Мезю).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей стран Северной и Центральной Америки в УПЛ