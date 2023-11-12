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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 22:07 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:14
214
0

Тарас Степаненко отметил большой капитанский юбилей

Хавбек горняков провел 100-й матч на высшем уровне в качестве капитана

12 ноября 2023, 22:07 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:14
214
0
Тарас Степаненко отметил большой капитанский юбилей
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

34-летний полузащитник горняков Тарас Степаненко, выведя партнеров с капитанской повязкой на поединок с «Днепром-1» (1:3), провел 100-й матч на высшем уровне в качестве капитана.

94 раза он выводил на поле «Шахтер», по 3 – запорожский «Металлург» и национальную сборную. В 75 играх Тарас исполнял капитанские обязанности в чемпионатах Украины, в 20 – в еврокубках, в 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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