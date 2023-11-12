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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 22:15 |
253
0

Нападающий Руха вернется к тренировкам в паузе чемпионата

Юрий Климчук восстанавливается после травмы

12 ноября 2023, 22:15 |
253
0
Нападающий Руха вернется к тренировкам в паузе чемпионата
ФК Рух. Юрий Климчук

В 14 туре чемпионата УПЛ «Рух» в Одессе одержал волевую победу над «Черноморцем» – 3:2.

В этом поединке, как и в предыдущем с «Оболонью», не принимал участия один из лидеров львовян Юрий Климчук.

Как стало известно Sport.ua, восстановление нападающего после повреждения проходит не так быстро, как бы хотелось. Все же, клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ вызванной выступлением национальной сборной Украины на международной арене он вернулся в строй и помог «Руху» в двух заключительных поединках первой части сезона: с «Динамо» (26 ноября) и «Зарей» (2 декабря).

Пока что «Рух» занимает в чемпионате УПЛ пятое место, набрав 24 очка.

Ранее главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу 3:2 над «Черноморцем».

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Юрий Климчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Черноморец - Рух инсайд
Источник Sport.ua
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