Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы забили четыре гола лучшей команде мира»
Англия
12 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:54
1028
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы забили четыре гола лучшей команде мира»

Наставник «Челси» — о домашней ничьей с «Манчестер Сити»

12 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:54
1028
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы забили четыре гола лучшей команде мира»
ФК Челси. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал домашний поединок против «Манчестер Сити» (4:4), в котором его подопечным удалось отыграться благодаря реализованному в компенсированное время пенальти.

«Вот почему мы всегда говорим, что Премьер-лига — лучшая в мире. Мы хотим сделать здесь что-то особенное, и именно так нам нужно играть. Мы забили четыре гола лучшей команде мира. Приятно вот так уходить на международный перерыв.

Подход к игре был хорошим. Мы были смелыми. В этом суть футбола. Я очень горжусь своими игроками и счастлив. Они ни на мгновение не сдавались, их реакция была потрясающей.

Что касается Палмера, то он игрок, который понимает игру и использует полупозиции. Он всегда дает возможность сыграть и найти свободного игрока. Он плеймейкер, который объединяет все и заставляет команду выглядеть хорошо.

Возможно, я перешел границы, потому что был эмоционален на боковой линии. Я хочу извиниться перед всеми, и в первую очередь перед арбитром. Это попытка помочь и побудить игроков продолжать идти вперед. Нам противостояла потрясающая команда.

Думаю, что этот тип дает нам возможность верить. Нам нужно играть больше матчей и быть конкурентоспособными без пространства. Это дает команде хорошие знания о своих товарищах по команде».

По теме:
Рахим СТЕРЛИНГ: «Нам противостояла одна из лучших команд последних 7—8 лет»
РОДРИ: «Пропускать четыре гола для нас ненормально»
Коул ПАЛМЕР: «Знаком со многими фанатами МанСити, но это игра»
Манчестер Сити Челси Манчестер Сити - Челси Английская Премьер-лига Маурисио Почеттино пресс-конференция чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
Футбол | 12 ноября 2023, 15:32 36
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи

Второй гол украинца в Серии А

Детская ошибка и гол-красавец. Рух выиграл у Черноморца
Футбол | 12 ноября 2023, 18:58 15
Детская ошибка и гол-красавец. Рух выиграл у Черноморца
Детская ошибка и гол-красавец. Рух выиграл у Черноморца

Львовяне прессинговали почти весь матч, одесситы проявили характер и почти вышли из сложной ситуации

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Днепр-1
Футбол | 12.11.2023, 06:30
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Днепр-1
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
Футбол | 12.11.2023, 23:05
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Футбол | 12.11.2023, 18:11
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
11.11.2023, 18:01 13
Футбол
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
11.11.2023, 06:35 108
Футбол
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
12.11.2023, 00:37 1
Футбол
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
11.11.2023, 12:25 21
Футбол
«Я вырос в селе». Усик рассказал, почему его не задевает трешток Фьюри
«Я вырос в селе». Усик рассказал, почему его не задевает трешток Фьюри
11.11.2023, 14:36
Бокс
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 41
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем