Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы забили четыре гола лучшей команде мира»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал домашний поединок против «Манчестер Сити» (4:4), в котором его подопечным удалось отыграться благодаря реализованному в компенсированное время пенальти.

«Вот почему мы всегда говорим, что Премьер-лига — лучшая в мире. Мы хотим сделать здесь что-то особенное, и именно так нам нужно играть. Мы забили четыре гола лучшей команде мира. Приятно вот так уходить на международный перерыв.

Подход к игре был хорошим. Мы были смелыми. В этом суть футбола. Я очень горжусь своими игроками и счастлив. Они ни на мгновение не сдавались, их реакция была потрясающей.

Что касается Палмера, то он игрок, который понимает игру и использует полупозиции. Он всегда дает возможность сыграть и найти свободного игрока. Он плеймейкер, который объединяет все и заставляет команду выглядеть хорошо.

Возможно, я перешел границы, потому что был эмоционален на боковой линии. Я хочу извиниться перед всеми, и в первую очередь перед арбитром. Это попытка помочь и побудить игроков продолжать идти вперед. Нам противостояла потрясающая команда.

Думаю, что этот тип дает нам возможность верить. Нам нужно играть больше матчей и быть конкурентоспособными без пространства. Это дает команде хорошие знания о своих товарищах по команде».