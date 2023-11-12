Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марино ПУШИЧ: «Тяжело играть, когда соперники забивают почти из ничего»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 23:14
1021
5

Марино ПУШИЧ: «Тяжело играть, когда соперники забивают почти из ничего»

Главный тренер «Шахтера» – о поражении «Днепру-1»

12 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 23:14
1021
5
Марино ПУШИЧ: «Тяжело играть, когда соперники забивают почти из ничего»
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал поражение в матче 14-й тура УПЛ против «Днепра-1» (1:3).

- Это болезненное поражение. Как я сказал ребятам в раздевалке, мы должны были забить один, два, три, четыре гола. Во втором тайме мы пытались забить больше, но нам это не удалось. Очень тяжело играть, когда соперники забивают почти из ничего. Они забили гол почти с 25 метров – это было очень болезненно для нас.

- Можно ли сказать, что команда уставшая после дороги и матча с «Барселоной»? Слишком рано расслабились?
- Это не может быть оправданием для нас. Все команды в Европе играют по такому графику. Первый тайм мы провели очень хорошо. Мы хорошо защищались и создавали моменты. Но этого оказалось недостаточно для победы.

- Сикан находится в своих лучших кондициях, или может еще больше?
- Сикан очень хорошо работал в течение последних двух недель. Мне кажется, что он может играть еще лучше.

- На 60-й минуте вы сделали двойную замену, удалось ли игрокам внести в игру то, что планировалось?
- Когда я выпустил вместо Ракицкого и Конопли Азарова и Гочолейшвили, я хотел добавить скорости в игру на флангах. Еще две замены я сделал, чтобы увеличить атакующую способность нашей команды. Но этого всего было недостаточно.

- Какой план у команды дальше, ведь многие едут в расположение сборных?
- Сейчас будет пауза для матчей сборных. Из-за этого у нас будет 3 выходных. Также у нас будет товарищеская игра. Я хочу увидеть футболистов, которые мало играли, – сказал Пушич.

По теме:
СВАТОК: «В турнирную таблицу будем смотреть только в конце сезона»
САРАПИЙ: «Забивать Шахтеру всегда приятно. Ворота для меня фартовые»
Олег ДУЛУБ: «Мы проанализировали четыре варианта состава Зари»
Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Днепр-1 Шахтер - Днепр-1
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец – Рух – 2:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 ноября 2023, 22:35 0
Черноморец – Рух – 2:3. Видео голов и обзор матча
Черноморец – Рух – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Футбол | 12 ноября 2023, 20:53 240
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером

Днепряне совершили камбэк в матче с донецким клубом

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
Футбол | 12.11.2023, 09:47
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
ФК Динамо: «Представители СМИ решительно провоцировали Шовковского»
Футбол | 12.11.2023, 17:43
ФК Динамо: «Представители СМИ решительно провоцировали Шовковского»
ФК Динамо: «Представители СМИ решительно провоцировали Шовковского»
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
Футбол | 12.11.2023, 00:37
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
King8619
Це ще питання, хто забив з нічого, Шахтар після рикошету від гравця Дніпра чи Дніпро, який забив 3 чисті голи, 2 з яких просто красені. Походу справа Луческу (ниття) живе і процвітає в Шахтарі при будь якому тренері..
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
New Zealander
Все по ділу. Слова Пушича можна перефразувати так: "раз в рік і палка стріляє".
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
11.11.2023, 18:01 13
Футбол
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
11.11.2023, 06:37 1
Другие виды
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 27
Футбол
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
11.11.2023, 20:25 2
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 35
Футбол
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
12.11.2023, 12:33 9
Футбол
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
11.11.2023, 12:25 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем