Марино ПУШИЧ: «Тяжело играть, когда соперники забивают почти из ничего»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал поражение в матче 14-й тура УПЛ против «Днепра-1» (1:3).

- Это болезненное поражение. Как я сказал ребятам в раздевалке, мы должны были забить один, два, три, четыре гола. Во втором тайме мы пытались забить больше, но нам это не удалось. Очень тяжело играть, когда соперники забивают почти из ничего. Они забили гол почти с 25 метров – это было очень болезненно для нас.

- Можно ли сказать, что команда уставшая после дороги и матча с «Барселоной»? Слишком рано расслабились?

- Это не может быть оправданием для нас. Все команды в Европе играют по такому графику. Первый тайм мы провели очень хорошо. Мы хорошо защищались и создавали моменты. Но этого оказалось недостаточно для победы.

- Сикан находится в своих лучших кондициях, или может еще больше?

- Сикан очень хорошо работал в течение последних двух недель. Мне кажется, что он может играть еще лучше.

- На 60-й минуте вы сделали двойную замену, удалось ли игрокам внести в игру то, что планировалось?

- Когда я выпустил вместо Ракицкого и Конопли Азарова и Гочолейшвили, я хотел добавить скорости в игру на флангах. Еще две замены я сделал, чтобы увеличить атакующую способность нашей команды. Но этого всего было недостаточно.

- Какой план у команды дальше, ведь многие едут в расположение сборных?

- Сейчас будет пауза для матчей сборных. Из-за этого у нас будет 3 выходных. Также у нас будет товарищеская игра. Я хочу увидеть футболистов, которые мало играли, – сказал Пушич.