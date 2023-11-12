Динамо 15-й раз в истории победило в УПЛ после смены тренера
Киевляне поддержали победную традицию
Обыграв «Кривбасс» (2:0) под руководством нового наставника Александра Шовковского, заменившего ушедшего в отставку Мирчу Луческу, «Динамо» поддержало давнюю традицию. В первом матче в УПЛ после смены тренера в ходе сезона киевляне одержали 15 побед, 3 встречи завершили вничью и лишь одну проиграли, 35 мячей забили, 8 пропустили.
К слову, Александр Шовковский повторил достижение Йожефа Сабо и Юрия Семина, отпраздновав виктории в двух премьерных матчах. Причем, если в предыдущем чемпионате его подопечные, так сказать, на почин взяли верх над аутсайдером - «Металлистом», то ныне над одним из лидеров.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые матчи Динамо в УПЛ после смены тренера в ходе сезона
|
Сезон
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1992/93
|
Йожеф САБО
|
Карпаты
|
0:0 (г)
|
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Черноморец
|
1:0 (д)
|
1993/94
|
Йожеф САБО
|
Кремень
|
1:1 (д)
|
1994/95
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
Прикарпатье
|
2:1 (г)
|
|
Николай ПАВЛОВ
|
Карпаты
|
3:0 (д)
|
1996/97
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Черноморец
|
2:0 (д)
|
2001/02
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Таврия
|
0:0 (д)
|
2004/05
|
Йожеф САБО
|
Таврия
|
1:0 (д)
|
2005/06
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Ворскла
|
4:0 (г)
|
2007/08
|
Йожеф САБО
|
Таврия
|
4:1 (г)
|
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Шахтер
|
2:1 (д)
|
|
Юрий СЕМИН
|
Днепр
|
4:0 (г)
|
2010/11
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Шахтер
|
0:2 (г)
|
|
Юрий СЕМИН
|
Металлург Д
|
2:0 (г)
|
2012/13
|
Олег БЛОХИН
|
Заря
|
1:0 (д)
|
2013/14
|
Сергей РЕБРОВ
|
Ворскла
|
2:1 (д)
|
2019/20
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Мариуполь
|
1:0 (г)
|
2022/23
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Металлист
|
3:1 (г)
|
2023/24
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Кривбасс
|
2:0 (г)
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