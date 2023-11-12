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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 21:44 | Обновлено 12 ноября 2023, 21:51
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Динамо 15-й раз в истории победило в УПЛ после смены тренера

Киевляне поддержали победную традицию

12 ноября 2023, 21:44 | Обновлено 12 ноября 2023, 21:51
220
0
Динамо 15-й раз в истории победило в УПЛ после смены тренера
ФК Динамо. Александр Шовковский

Обыграв «Кривбасс» (2:0) под руководством нового наставника Александра Шовковского, заменившего ушедшего в отставку Мирчу Луческу, «Динамо» поддержало давнюю традицию. В первом матче в УПЛ после смены тренера в ходе сезона киевляне одержали 15 побед, 3 встречи завершили вничью и лишь одну проиграли, 35 мячей забили, 8 пропустили.

К слову, Александр Шовковский повторил достижение Йожефа Сабо и Юрия Семина, отпраздновав виктории в двух премьерных матчах. Причем, если в предыдущем чемпионате его подопечные, так сказать, на почин взяли верх над аутсайдером - «Металлистом», то ныне над одним из лидеров.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые матчи Динамо в УПЛ после смены тренера в ходе сезона

Сезон

Тренер

Соперник

Счет

1992/93

Йожеф САБО

Карпаты

0:0 (г)

Михаил ФОМЕНКО

Черноморец

1:0 (д)

1993/94

Йожеф САБО

Кремень

1:1 (д)

1994/95

Владимир ОНИЩЕНКО

Прикарпатье

2:1 (г)

Николай ПАВЛОВ

Карпаты

3:0 (д)

1996/97

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Черноморец

2:0 (д)

2001/02

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Таврия

0:0 (д)

2004/05

Йожеф САБО

Таврия

1:0 (д)

2005/06

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Ворскла

4:0 (г)

2007/08

Йожеф САБО

Таврия

4:1 (г)

Олег ЛУЖНЫЙ

Шахтер

2:1 (д)

Юрий СЕМИН

Днепр

4:0 (г)

2010/11

Олег ЛУЖНЫЙ

Шахтер

0:2 (г)

Юрий СЕМИН

Металлург Д

2:0 (г)

2012/13

Олег БЛОХИН

Заря

1:0 (д)

2013/14

Сергей РЕБРОВ

Ворскла

2:1 (д)

2019/20

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Мариуполь

1:0 (г)

2022/23

Александр ШОВКОВСКИЙ

Металлист

3:1 (г)

2023/24

Александр ШОВКОВСКИЙ

Кривбасс

2:0 (г)

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Источник Sport.ua
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