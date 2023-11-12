Динамо 15-й раз в истории победило в УПЛ после смены тренера

Обыграв «Кривбасс» (2:0) под руководством нового наставника Александра Шовковского, заменившего ушедшего в отставку Мирчу Луческу, «Динамо» поддержало давнюю традицию. В первом матче в УПЛ после смены тренера в ходе сезона киевляне одержали 15 побед, 3 встречи завершили вничью и лишь одну проиграли, 35 мячей забили, 8 пропустили.

К слову, Александр Шовковский повторил достижение Йожефа Сабо и Юрия Семина, отпраздновав виктории в двух премьерных матчах. Причем, если в предыдущем чемпионате его подопечные, так сказать, на почин взяли верх над аутсайдером - «Металлистом», то ныне над одним из лидеров.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые матчи Динамо в УПЛ после смены тренера в ходе сезона