Трубин заявлен в основе Бенфики на дерби против Спортинга

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 11-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашнее дерби против команды «Спортинг» Лиссабон.

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Встреча начнется 12 ноября в 22:30 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Бенфика – Спортинг