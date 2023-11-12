Португалия12 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:19
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Трубин заявлен в основе Бенфики на дерби против Спортинга
Встреча команд «Бенфика» и «Спортинг» начнется 12 ноября в 22:30
12 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:19
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Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 11-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» сыграют домашнее дерби против команды «Спортинг» Лиссабон.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча начнется 12 ноября в 22:30 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч Бенфика – Спортинг
📋 𝙊𝙐𝙍 𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏𝙄𝙉𝙂 𝙓𝙄!#SLBSCP • #LigaPortugal pic.twitter.com/cK5Qz7ikmr— SL Benfica (@slbenfica_en) November 12, 2023
Os Leões 👥 titulares no jogo de hoje! #SLBSCP pic.twitter.com/wOh1XNPSBu— Sporting CP (@SportingCP) November 12, 2023
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