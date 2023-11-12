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Португалия
12 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:19
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0

Трубин заявлен в основе Бенфики на дерби против Спортинга

Встреча команд «Бенфика» и «Спортинг» начнется 12 ноября в 22:30

12 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:19
130
0
Трубин заявлен в основе Бенфики на дерби против Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 11-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашнее дерби против команды «Спортинг» Лиссабон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 12 ноября в 22:30 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Бенфика – Спортинг

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Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин стартовые составы
Источник Sport.ua
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