КАЛИНИНА: «Неожиданные эмоции. Очень рада и счастлива играть за сборную»
Вторая ракетка Украины – про дебют в национальной сборной
Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина поделилась эмоциями после дебюта в составе сборной Украины в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Нидерландов.
«Сейчас очень много эмоций. Всех болельщиков благодарю за поддержку. Честно говоря, неожиданные эмоции. Очень рада и счастлива играть за сборную. Даже сейчас нет слов, потому что у Даяны был очень напряженный матч. Много эмоций, отличная атмосфера и команда», – сказала Калинина.
Напомним, что сборная Украины одержала победу над Нидерландами со счетом 3:1. Ангелина Калинина выиграла оба своих матча против Сюзан Ламенс и Аранчи Рус.
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