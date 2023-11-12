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  4. КАЛИНИНА: «Неожиданные эмоции. Очень рада и счастлива играть за сборную»
ITF
12 ноября 2023, 22:06 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:07
558
0

КАЛИНИНА: «Неожиданные эмоции. Очень рада и счастлива играть за сборную»

Вторая ракетка Украины – про дебют в национальной сборной

12 ноября 2023, 22:06 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:07
558
0
КАЛИНИНА: «Неожиданные эмоции. Очень рада и счастлива играть за сборную»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина поделилась эмоциями после дебюта в составе сборной Украины в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Нидерландов.

«Сейчас очень много эмоций. Всех болельщиков благодарю за поддержку. Честно говоря, неожиданные эмоции. Очень рада и счастлива играть за сборную. Даже сейчас нет слов, потому что у Даяны был очень напряженный матч. Много эмоций, отличная атмосфера и команда», – сказала Калинина.

Напомним, что сборная Украины одержала победу над Нидерландами со счетом 3:1. Ангелина Калинина выиграла оба своих матча против Сюзан Ламенс и Аранчи Рус.

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Источник Большой теннис Украины
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