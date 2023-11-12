Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий Коваль провел первый с декабря 2009 года матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 21:33 | Обновлено 12 ноября 2023, 21:40
806
0

Юрий Коваль провел первый с декабря 2009 года матч в УПЛ

Пауза тренера «Зари» в чемпионатах Украины составила 13 лет 342 дня

12 ноября 2023, 21:33 | Обновлено 12 ноября 2023, 21:40
806
0
Юрий Коваль провел первый с декабря 2009 года матч в УПЛ
ФК Заря. Юрий Коваль

Юрий Коваль, сменивший у руля «Зари» ушедшего в отставку Валерия Кривенцова, вернулся к работе в элитном дивизионе в поединке против ЛНЗ (1:2) после длительного перерыва, который составил 13 лет 342 дня. Свой последний матч в УПЛ он провел 5 декабря 2009 года, когда возглавляемые им луганчане поделили в гостях очки с «Арсеналом» – 1:1.

К слову, более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели 5 тренеров, а с одним клубом – только Александр Томах и Алексей Михайличенко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные тренерские паузы в чемпионатах Украины

Пауза

Тренер

Клубы

Даты

20 лет 259 дней

Богдан БЛАВАЦКИЙ

Прикарпатье - Львов

08.08.1998 - 24.04.2019

18 лет 262 дня

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Закарпатье - Олимпик

11.06.2002 - 28.02.2021

16 лет 230 дней

Александр ТОМАХ

Металлург З - Металлург З

23.03.1998 - 08.11.2014

15 лет 109 дней

Валерий ГОРОДОВ

Нефтяник - Днепр-1

17.05.2008 - 03.09.2023

15 лет 22 дня

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо - Динамо

02.08.2004 - 24.08.2019

13 лет 342 дня

Юрий КОВАЛЬ

Заря - Заря

05.12.2009 - 12.11.2023

13 лет 341 день

Юрий ДУДНИК

Заря - ЛНЗ

19.09.2009 - 26.08.2023

13 лет 39 дней

Александр РЯБОКОНЬ

Оболонь - Десна

16.06.2005 - 25.07.2018

12 лет 295 дней

Виктор НОСОВ

Верес - Ворскла

20.09.1992 - 12.07.2005

10 лет 353 дня

Юрий КЕРМАН

Таврия - Ильичевец

31.05.1996 - 19.05.2007

10 лет 190 дней

Сергей КОВАЛЕЦ

Металлург З - Ингулец

26.08.2012 - 04.03.2023

По теме:
Анже Плюмен открыл голевой счет Гваделупы в УПЛ
Тарас Степаненко отметил большой капитанский юбилей
Динамо 15-й раз в истории победило в УПЛ после смены тренера
цифры и факты Юрий Коваль Заря Луганск
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
Футбол | 12 ноября 2023, 15:32 35
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи

Второй гол украинца в Серии А

ШОВКОВСКИЙ: «Нарушение Бескоровайного заслуживало красной карточки»
Футбол | 12 ноября 2023, 17:24 17
ШОВКОВСКИЙ: «Нарушение Бескоровайного заслуживало красной карточки»
ШОВКОВСКИЙ: «Нарушение Бескоровайного заслуживало красной карточки»

Наставник «Динамо» Киев – о победе над «Кривбассом»

ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
Футбол | 11.11.2023, 22:59
ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
ФК Кривбасс: «620 тысяч зрителей не услышали комментарий Шовковского»
Футбол | 12.11.2023, 21:40
ФК Кривбасс: «620 тысяч зрителей не услышали комментарий Шовковского»
ФК Кривбасс: «620 тысяч зрителей не услышали комментарий Шовковского»
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Футбол | 12.11.2023, 15:35
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
11.11.2023, 20:25 2
Футбол
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
11.11.2023, 19:13 1
Футбол
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
12.11.2023, 00:37 1
Футбол
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
11.11.2023, 18:01 13
Футбол
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 33
Футбол
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 41
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем