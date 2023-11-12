Юрий Коваль провел первый с декабря 2009 года матч в УПЛ

Юрий Коваль, сменивший у руля «Зари» ушедшего в отставку Валерия Кривенцова, вернулся к работе в элитном дивизионе в поединке против ЛНЗ (1:2) после длительного перерыва, который составил 13 лет 342 дня. Свой последний матч в УПЛ он провел 5 декабря 2009 года, когда возглавляемые им луганчане поделили в гостях очки с «Арсеналом» – 1:1.

К слову, более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели 5 тренеров, а с одним клубом – только Александр Томах и Алексей Михайличенко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные тренерские паузы в чемпионатах Украины