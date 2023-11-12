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  4. ФК Кривбасс: «620 тысяч зрителей не услышали комментарий Шовковского»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 21:40 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:21
2645
12

ФК Кривбасс: «620 тысяч зрителей не услышали комментарий Шовковского»

В Криворожском клубе настаивают, что динамовцы нарушили регламент

12 ноября 2023, 21:40 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:21
2645
12
ФК Кривбасс: «620 тысяч зрителей не услышали комментарий Шовковского»
ФК Динамо Київ. Олександр Шовковський

ФК «Кривбасс» официально отреагировал на позицию киевского «Динамо» относительно отказа главного тренера команды Александра Шовковского давать флеш-интервью после матча УПЛ (победа киевлян 2:0):

«Футбольный клуб «Кривбасс» удивлен реакцией клуба «Динамо» Киев на ситуацию, которая сложилась после поединка 14 тура УПЛ между нашими командами. Ведь отказ тренера команды от послематчевого флеш-интервью является прямым нарушением нормы Регламента соревнований.

В статье 50 четко указано, что проведение флеш-интервью для Официального вещателя с главным тренером и футболистами, участвовавшими в матче, является обязательным для каждого клуба и должно состояться до начала пресс-конференции. Согласно недавним изменениям в Законе Украины, организатор матча выступает официальным вещателем. Нам очень жаль, что более 620 тысяч зрителей, которые смотрели эту игру, не услышали комментарий и.о. главного тренера «Динамо» Александра Шовковского.

Учитывая, что в пункте 7 статьи 50 указано, что в случае неявки главного тренера или футболиста для съемки флеш-интервью, к клубу применяются дисциплинарные санкции. Поэтому в дальнейшем пусть оценку ситуации дают соответствующие органы украинского футбола», – сказано в заявлении клуба.

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Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 12
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romario1501
Шовковський був на прес-конференції , нафіг здався йому цей Гагарін .
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+3
Александр Шевченко
Гыгыгы, не скулите. Просрали, так хоть примите достойно поражение, нытики
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+3
Chicot
Григорчук вообще больше не придёт на ваши вонючие конференции!И будет прав!
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+1
valerafan1
ФК Кривбас, не потрібно лукавити. Динамо нічого не порушило, а Гагарін в прямому ефірі звинуватив суддів та динамівців. Це явне порушення з боку віце-президента Кривбасу.
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+1
avk2307
Ого аудитория.
Гагарин в космос улетел? Или откуда так?
Ответить
+1
Chicot
Пенальти с ФК Черноморец не нарушение регламента?Пофиг тот шовковский ..статьи они вспомнили блин
Ответить
0
sahka1981
Уявляю щоб було, якби Шовковський послав би цього Гагаріна, як Йовічовіч)))
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0
Игорь Нестеренко
Та й не потрібне це інтерв'ю від суркісного сина!
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-3
prorok
Техническое порождение Динамо Киев за нарушение регламента соревнований . И вернуть 3 очка Кривбас.
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-6
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