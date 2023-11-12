ФК Кривбасс: «620 тысяч зрителей не услышали комментарий Шовковского»

ФК «Кривбасс» официально отреагировал на позицию киевского «Динамо» относительно отказа главного тренера команды Александра Шовковского давать флеш-интервью после матча УПЛ (победа киевлян 2:0):

«Футбольный клуб «Кривбасс» удивлен реакцией клуба «Динамо» Киев на ситуацию, которая сложилась после поединка 14 тура УПЛ между нашими командами. Ведь отказ тренера команды от послематчевого флеш-интервью является прямым нарушением нормы Регламента соревнований.

В статье 50 четко указано, что проведение флеш-интервью для Официального вещателя с главным тренером и футболистами, участвовавшими в матче, является обязательным для каждого клуба и должно состояться до начала пресс-конференции. Согласно недавним изменениям в Законе Украины, организатор матча выступает официальным вещателем. Нам очень жаль, что более 620 тысяч зрителей, которые смотрели эту игру, не услышали комментарий и.о. главного тренера «Динамо» Александра Шовковского.

Учитывая, что в пункте 7 статьи 50 указано, что в случае неявки главного тренера или футболиста для съемки флеш-интервью, к клубу применяются дисциплинарные санкции. Поэтому в дальнейшем пусть оценку ситуации дают соответствующие органы украинского футбола», – сказано в заявлении клуба.