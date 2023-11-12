Брайтон – Шеффилд Юнайтед – 1:1. Де Дзерби упустил победу. Видео голов
Команда Роберто Де Дзерби забила в свои ворота
В субботу, 12 ноября, «Брайтон» в 12-м туре АПЛ не смог на своем поле обыграть одного из аутсайдеров «Шеффилд Юнайтед» – 1:1.
Подопечные Роберто Де Дзерби открыли счет в дебюте встречи после точного удара Адингры, но развить свой успех не смогли. В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Дахуда, а через пару минут забили в свои ворота и упустили победу.
АПЛ. 12-й тур. 12 ноября
«Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:1
Голы: Адингра, 6 – Уэбстер, 74, автогол.
Удален: Дахуд, 69.
События матча
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