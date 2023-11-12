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Чемпионат Англии
Брайтон
12.11.2023 16:00 – FT 1 : 1
Шеффилд Юнайтед
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Англия
12 ноября 2023, 20:30 | Обновлено 12 ноября 2023, 20:37
107
0

Брайтон – Шеффилд Юнайтед – 1:1. Де Дзерби упустил победу. Видео голов

Команда Роберто Де Дзерби забила в свои ворота

12 ноября 2023, 20:30 | Обновлено 12 ноября 2023, 20:37
107
0
Брайтон – Шеффилд Юнайтед – 1:1. Де Дзерби упустил победу. Видео голов
ФК Брайтон

В субботу, 12 ноября, «Брайтон» в 12-м туре АПЛ не смог на своем поле обыграть одного из аутсайдеров «Шеффилд Юнайтед» – 1:1.

Подопечные Роберто Де Дзерби открыли счет в дебюте встречи после точного удара Адингры, но развить свой успех не смогли. В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Дахуда, а через пару минут забили в свои ворота и упустили победу.

АПЛ. 12-й тур. 12 ноября

«Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:1

Голы: Адингра, 6 – Уэбстер, 74, автогол.

Удален: Дахуд, 69.

События матча

74’
ГОЛ ! Автогол забил Адам Уэбстер (Брайтон).
69’
Махмуд Дауд (Брайтон) получает красную карточку.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Адингра (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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