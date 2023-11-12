В субботу, 12 ноября, «Брайтон» в 12-м туре АПЛ не смог на своем поле обыграть одного из аутсайдеров «Шеффилд Юнайтед» – 1:1.

Подопечные Роберто Де Дзерби открыли счет в дебюте встречи после точного удара Адингры, но развить свой успех не смогли. В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Дахуда, а через пару минут забили в свои ворота и упустили победу.

АПЛ. 12-й тур. 12 ноября

«Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:1

Голы: Адингра, 6 – Уэбстер, 74, автогол.

Удален: Дахуд, 69.