ВИДЕО. Кочергин сделал красивый ассист в матче чемпионата Польши

Сегодня, 12 ноября «Ракув» Владислав Кочергина в 15-м туре чемпионата Польши на выезде сыграл вничью 1:1 с «Погонью» из Щецина.

Сам украинец провел на поле весь матч, и на 54-й минуте отличился красивой голевой передачей на Бартоша Новака.

ВИДЕО АССИСТА КОЧЕРГИНА

Это четвертый ассист для Кочергина в 27 матчах за «Ракув» в 26 матчах нынешнего сезона. Также на 27-летнего украинского полузащитников счету 6 голов.

На данный момент «Ракув» идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Польши и имеет матч в запасе.