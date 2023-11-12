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  4. ВИДЕО. Кочергин сделал красивый ассист в матче чемпионата Польши
Польша
12 ноября 2023, 18:50 |
297
1

ВИДЕО. Кочергин сделал красивый ассист в матче чемпионата Польши

«Ракув» сыграл вничью с «Погонью»

12 ноября 2023, 18:50 |
297
1
ВИДЕО. Кочергин сделал красивый ассист в матче чемпионата Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Сегодня, 12 ноября «Ракув» Владислав Кочергина в 15-м туре чемпионата Польши на выезде сыграл вничью 1:1 с «Погонью» из Щецина.

Сам украинец провел на поле весь матч, и на 54-й минуте отличился красивой голевой передачей на Бартоша Новака.

ВИДЕО АССИСТА КОЧЕРГИНА

Это четвертый ассист для Кочергина в 27 матчах за «Ракув» в 26 матчах нынешнего сезона. Также на 27-летнего украинского полузащитников счету 6 голов.

На данный момент «Ракув» идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Польши и имеет матч в запасе.

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Владислав Кочергин Ракув Погонь Щецин видео чемпионат Польши по футболу
Источник Sport.ua
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roman75zpr
Парад красивых и результативных действий от украинцев-легионеров в эти выходные!
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