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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 17:53 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:57
644
1

Шахтер – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Заключительный матч 14-го тура УПЛ начнется в 19:00

12 ноября 2023, 17:53 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:57
644
1
Шахтер – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Арена Львов

Сегодня, 12 ноября, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 4-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Юрия Максимова на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Крыськив, Зубков, Невертон, Судаков, Сикан.

«Днепр-1»: Волынец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Леднев, Филиппов.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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maks_krot
Ещё пару дней назад говорили что Сикан на 2-3 недели выпал ,а он в основе это хорошо ,ну думаю и Келси выйдет во втором тоже порешает!если забьём в первом тайме  и не пропустим выиграем легко!!Удачи Шахтёр !!
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