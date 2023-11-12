Шахтер – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 12 ноября, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 4-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Юрия Максимова на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Крыськив, Зубков, Невертон, Судаков, Сикан.

«Днепр-1»: Волынец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Леднев, Филиппов.