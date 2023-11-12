ITF12 ноября 2023, 16:45 |
247
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Канада – Италия. Финал Кубка БДК 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 ноября в 16:30 финальный матч Кубка Билли Джин Кинг
12 ноября 2023, 16:45 |
247
0
12 ноября в 16:30 проходит финальный матч Кубка Билли Джин Кинг 2023, престижного командного турнира по теннису среди женских команд.
В решающем матче в испанской Севилье встречаются команды Канады и Италии.
Днем ранее в полуфиналах Канада обыграла Чехию (2:1), а Италия нанесла поражение Словении (2:0).
Кубок Билли Джин Кинг 2023
Финал, 12 ноября, Севилья (Испания)
Канада – Италия
- 16:30. Марина Стакушич – Мартина Тревизан
- 18:30. Лейла Фернандес – Жасмин Паолини
- 20:00. Габриэла Дабровски / Лейла Фернандес – Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан
Сетка плей-офф
Канада – Италия. Финал Кубка БДК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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