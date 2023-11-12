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  4. Канада – Италия. Финал Кубка БДК 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
12 ноября 2023, 16:45 |
247
0

Канада – Италия. Финал Кубка БДК 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 ноября в 16:30 финальный матч Кубка Билли Джин Кинг

12 ноября 2023, 16:45 |
247
0
Канада – Италия. Финал Кубка БДК 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 ноября в 16:30 проходит финальный матч Кубка Билли Джин Кинг 2023, престижного командного турнира по теннису среди женских команд.

В решающем матче в испанской Севилье встречаются команды Канады и Италии.

Днем ранее в полуфиналах Канада обыграла Чехию (2:1), а Италия нанесла поражение Словении (2:0).

Кубок Билли Джин Кинг 2023

Финал, 12 ноября, Севилья (Испания)

Канада – Италия

  • 16:30. Марина Стакушич – Мартина Тревизан
  • 18:30. Лейла Фернандес – Жасмин Паолини
  • 20:00. Габриэла Дабровски / Лейла Фернандес – Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан

Сетка плей-офф

Канада – Италия. Финал Кубка БДК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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