Черноморец – Рух. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 12 ноября, «Черноморец» на стадионе «Черноморец» в Одессе в матче четырнадцатого тура УПЛ примет львовский «Рух». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 7-е и 5-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Виталия Пономарева на матч:

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Ермаков, Гучек, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Бадибанга, Авагимян.

«Рух»: Герета, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пастух, Сапуга, Таллес, Соломон, Пидгурский, Квасница.