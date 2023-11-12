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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 16:04 | Обновлено 12 ноября 2023, 16:22
383
0

Черноморец – Рух. Стали известны стартовые составы

Матч 14-го тура УПЛ начнется в 17:00

12 ноября 2023, 16:04 | Обновлено 12 ноября 2023, 16:22
383
0
Черноморец – Рух. Стали известны стартовые составы
Стадион Черноморец

Сегодня, 12 ноября, «Черноморец» на стадионе «Черноморец» в Одессе в матче четырнадцатого тура УПЛ примет львовский «Рух». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 7-е и 5-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Виталия Пономарева на матч:

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Ермаков, Гучек, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Бадибанга, Авагимян.

«Рух»: Герета, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пастух, Сапуга, Таллес, Соломон, Пидгурский, Квасница.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Черноморец - Рух стартовые составы
Источник Sport.ua
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