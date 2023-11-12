Черноморец – Рух. Стали известны стартовые составы
Матч 14-го тура УПЛ начнется в 17:00
Сегодня, 12 ноября, «Черноморец» на стадионе «Черноморец» в Одессе в матче четырнадцатого тура УПЛ примет львовский «Рух». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 7-е и 5-е места в турнирной таблице.
Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Виталия Пономарева на матч:
«Черноморец»: Варакута, Салюк, Ермаков, Гучек, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Бадибанга, Авагимян.
«Рух»: Герета, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пастух, Сапуга, Таллес, Соломон, Пидгурский, Квасница.
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