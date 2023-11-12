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  4. WhoScored: Миколенко – в топ-10 лучших игроков АПЛ за последние 6 матчей
Англия
12 ноября 2023, 14:54 |
1637
2

WhoScored: Миколенко – в топ-10 лучших игроков АПЛ за последние 6 матчей

Украинский защитник находится в отличной форме

12 ноября 2023, 14:54 |
1637
2
WhoScored: Миколенко – в топ-10 лучших игроков АПЛ за последние 6 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Статистический портал WhoScored составил рейтинг лучших игроков АПЛ за последние шесть матчей, в которых они принимали участие. В топ-10 попал украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко со средней оценкой 7,39.

Напомним, Миколенко забивал в последних двух матчах АПЛ за «Эвертон»: в ворота «Брайтона» 4 ноября и вчера, 11 ноября в ворота «Кристал Пэлас». Суммарно на счету 24-летнего игрока сборной Украины 2 гола в 11 матчах за «Эвертон» во всех турнирах.

Топ-10 игроков АПЛ за последние шесть матчей по средней оценке от WhoScored:

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига
Источник WhoScored
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Skillz
Єх, був би рейтинг найкращих гравців на тренуванні, можливо Мудрик би туди потрапив
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