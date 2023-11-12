WhoScored: Миколенко – в топ-10 лучших игроков АПЛ за последние 6 матчей

Статистический портал WhoScored составил рейтинг лучших игроков АПЛ за последние шесть матчей, в которых они принимали участие. В топ-10 попал украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко со средней оценкой 7,39.

Напомним, Миколенко забивал в последних двух матчах АПЛ за «Эвертон»: в ворота «Брайтона» 4 ноября и вчера, 11 ноября в ворота «Кристал Пэлас». Суммарно на счету 24-летнего игрока сборной Украины 2 гола в 11 матчах за «Эвертон» во всех турнирах.

Топ-10 игроков АПЛ за последние шесть матчей по средней оценке от WhoScored: