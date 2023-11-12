Бывшая девушка Гегедоша: «Он альфонс и мошенник»

Татьяна Леус, бывшая девушка экс-игрока «Вереса» и «Перемоги» Роберта Гегедоша, рассказала о том, как нападающий занимал у нее деньги.

– Татьяна, расскажите, как вы познакомились с Гегедошем?

– Банально. В интернете. Это было где-то в феврале 2021 года. Он мне написал в инстаграме, стандартные сообщения, как парень заигрывает с девушками: «Привет, красавица. Как дела?». Бла-бла-бла.

Я, холостая девушка, повелась на его заигрывания и начала общаться. Через несколько дней переписки он попросил сбросить ему 5000 гривен. Сказал, что отдаст сразу после зарплаты. Я поверила и перевела ему сумму.

– Вы сбросили ему деньги, когда еще не встречались лично?

– Да.

– Почему вы сбросили деньги парню, которого даже не видели?

– Не знаю, вот такая у него харизма. Гегедош очень хорошо манипулирует людьми. Уже потом я общалась со многими людьми, которые его знают и поняла, что он прекрасно манипулировал не только девушками, но и мужчинами. Это у него круто получалось.

Он так щебетал и врал в глаза, что люди реально давали ему деньги. Мне он говорил стандартные вещи, но было приятно: «Ты такая прикольная, классная, красивая». По ушам он ездил хорошо.

– Когда вы с ним впервые увиделись?

– Когда он вернулся со сборов с «Вересом», то мы встретились.

– Гегедош водил вас в рестораны, дарил подарки?

– Ни разу! Мы встречались только у меня дома. Несколько раз он приходил с шампанским, вином и закуской. Он особо не хотел со мной светиться, и я тоже.

– Как вы на него клюнули?

– Это такой человек, на которого нельзя не повестись. Спросите у любого из «Вереса», вам подскажут. Гегедош так красиво говорит и моргает глазками, как ангел. Ему даже мужики деньги одалживают.

– На какие нужды он просил деньги?

– Он просил деньги на лечение, на какие-то анализы, чтобы кому-то вернуть долг! Однажды на 8 марта, сказал мне, что маме не за что букет цветов купить. Я дала ему денег. Постепенно суммы, которые он просил, увеличивались, и дошло до того, что он был мне должен уже 200 тысяч гривен. Гегедош кормил только обещаниями: «Солнышко, зайчик, я тебе все отдам, не переживай. Скоро придет зарплата». Потом я увидела, что он вернулся к своей бывшей девушке, а деньги мне так и не отдал.

– Что вы сделали?

– Я обратилась к руководителям «Вереса», за который тогда выступал Гегедош. Я предоставила им доказательства: показала переписки, квитанции из банков. Они были шокированы. Мы встретились с ними в кафе и они позвали Гегедоша. Роберт не знал, что я там сижу, а когда меня увидел, то был в а**е. Для него это был сюрприз. Он покраснел и начал заикаться. Руководство «Вереса» его спросило: «Знаешь эту девушку?», – «Да, конечно». – «Должен ей деньги?». – «Да». Он такого просто не ожидал и ничего не отрицал.

После этой встречи он начал мне писать: «Что ты сделала? Зачем обратилась в «Верес»? Я тебе отдам все деньги сам». Но я заднюю не дала. Он сам мне потом рассказывал, что к его родителям приезжали родственники других девушек выбивать долг, но отец Роберта сказал: «Делайте с ним, что хотите, ломайте, убивайте – это уже не мой ребенок. Я уже задолбался долги за него отдавать».

– Что вам сказало руководство «Вереса»?

– Чтобы я с ним не общалась, потому что он будет пытаться манипулировать мной. Они будут мне отдавать долг с его зарплаты. Потом я узнала, что я не первая девушка, у которой Гегедош занимал деньги. У него в каждом городе были такие девушки. Думаю, сейчас он и в Исландии разводит молоденьких девушек. Гегедош – альфонс и мошенник. Такие люди не меняются.

В Вересе мне рассказали, что им звонили родители других девушек, у которых брал деньги Гегедош и не отдавал. Что говорить, если он должен деньги многим ребятам из «Вереса» – каждому третьему игроку.

– В итоге «Верес» с вами рассчитался за Гегедоша?

– Частично. Они отдали из его зарплаты 150 тысяч гривен, а потом у Гегедоша закончился контракт с ровенским клубом и еще 50 тысяч он остался мне должен. Я увидела, что Роберт перешел в ФК «Перемога», нашла телефон их президента – Фемиса Сагирова – и написала ему. Я объяснила ситуацию, что Гегедош должен мне деньги, скинула доказательства, он меня понял и поверил.

Потом он мне позвонил из Турции, возле него сидел Гегедош, который взял трубку и сказал: «Я тебе ничего не должен!». Начал, как всегда, манипулировать. Я очень благодарна Фемису, потому что он рассчитался за Гегедоша со мной.